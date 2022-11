16 de novembro

Prefeitura realiza Congresso técnico para definir confrontos e início da Copa João Pessoa de Futebol

10/11/2022 | 15:00 | 20

Os confrontos da Copa de João Pessoa de Futebol foram definidos nesta quinta-feira (10) durante congresso técnico, no auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria. A competição, que é organizada pela Prefeitura da Capital, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), tem 64 equipes no masculino e 12 no feminino, e começa no dia 16 de novembro, no CT Ivan Tomaz, no Valentina.“O feminino é a grande novidade deste ano. Fico feliz pelo futebol ser um dos principais esportes que a gente tem, não só na nossa cidade, mas no Brasil também. Impulsionados também com a Copa do Mundo neste mês fico satisfeito em poder dar esse início para a nossa competição. É a segunda vez que a gestão do prefeito Cícero Lucena está fazendo a Copa João Pessoa. Tenho certeza que neste ano vamos conseguir revelar ainda mais jogadores e jogadoras”, comentou o secretário de Esportes da Capital, Kaio Márcio.

A cerimônia de abertura está marcada para a próxima quarta-feira (16), às 17h. Logo em seguida, às 18h, acontece o primeiro jogo do feminino: Cruz das Armas x Jardim Veneza. Enquanto, às 20h30, será a vez do masculino entre o atual campeão Mangabeira IV e V e o Grotão.“Tivemos algumas mudanças de atletas. Graças a Deus, quatro atletas tiveram êxito no futebol profissional na primeira e na segunda divisão do Campeonato Paraibano, atuando por CSP e Queimadense. Foi o caso de Robinho, artilheiro nosso na Copa João Pessoa no ano passado, e que conseguiu até o acesso agora para a elite do nosso futebol estadual com a Queimadense. A gente vem respeitando todos os adversários. A competição parou, mas a gente continuou o ano trabalhando. Esperamos ter êxito. Tentar o tricampeonato para o nosso bairro”, afirmou o representante do Mangabeira IV e V, Adeilson Costa.

Mulheres em campo – Nesta edição, a novidade é a presença do feminino. A representante de uma das seleções participantes, Gleide Costa, que comanda o Castelo Branco, comemorou a inclusão das mulheres na principal competição de futebol amador da Capital.“Considero que foi um golaço da Prefeitura de João Pessoa e do secretário Kaio Márcio. É mais uma oportunidade que o futebol feminino tem. A gente particularmente do Castelo Branco vai dar espaço às meninas. Quando digo meninas são com a idade de 16 até 20 anos. Vamos com a garotada da base”, comentou Gleide Costa.Etapas – No formato da competição, em 2022 cada jogo será eliminatório no masculino. Inicia com 64 equipes e vai se afunilando, passando para 32, 16, oitavas de final, quartas de final, semifinal, disputa de 3º lugar e a grande decisão.

Já o feminino foi definido em fase de grupos, onde os dois primeiros avançam para as quartas de final e segue em eliminatória simples até a decisão. Na chave A: Cruz das Armas, Jardim Veneza e Timbó; B: Mangabeira IV e V, Bairro das Indústrias e Grotão; C: Cristo, Colinas do Sul e Paratibe; D: Bancários, Castelo Branco e Mangabeira IV e V.Os jogos vão acontecer exclusivamente nos gramados da Prefeitura de João Pessoa: CT Ivan Tomaz, no Valentina; e Wilsão, em Mangabeira.A premiação desta vez é maior em relação à edição anterior, em 2021: R$ 7 mil para o campeão, R$ 4 para o vice e o terceiro colocado recebe R$ 2 mil. O valor vale para os dois naipes.

Confira a tabela do masculino e o grupo do feminino:

Homens

Mangabeira IV e V x GrotãoFuncionários IV x Engenho VelhoGauchinha I e II x Mangabeira IIPlanalto da Boa Esperança x João AgripinoParque do Sol x Jardim PlanaltoParque Sul x ColibrisVaradouro x Funcionários ISão José x ParatibeRangel x RogerBairro dos Novais x José AméricoPortal do Sol x Gervásio MaiaCristo x TambaúAlto do Céu x Funcionários IIMussuré x Ernani SátiroAltiplano x EsplanadaCastelo Branco x Costa e Silva13 de Maio x MangabeiraPorto do Capim x Ilha do BispoBessa x Alto do MateusJaguaribe x Distrito IndustrialMandacaru x TambiáBairro das Indústrias x Bairro dos EstadosSão Rafael x Santa BárbaraGramame x Castelo Branco IJardim Itabaiana x Nova RepúblicaCidade Verde x TorrePadre Zé x João Paulo IIColinas do Sul II x Vista AlegreJardim Veneza x BancáriosCruz das Armas x TimbóOitizeiro x ValentinaCidade Maravilhosa x Manaíra

Mulheres

Cruz das Armas x Jardim VenezaMangabeira x Bairro das IndústriasCristo x Colinas do SulBancários x Castelo BrancoCruz das Armas x TimbóMangabeira x GrotãoCristo x ParatibeBancários x Mangabeira IV e VJardim Veneza x TimbóBairro das Indústrias x GrotãoColinas do Sul x ParatibeCastelo Branco x Mangabeira IV e V