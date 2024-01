Sousa consolida força em casa e está invicto há mais de 1 ano

Oo Sousa vem acumulando grandes desempenhos nas últimas temporadas e tem um grande aliado ao seu favor. Trata-se do Estádio Marizão. Apelidada de Bombonera do Sertão, a praça esportiva é a grande marca da força jurássica, que está invicta na Cidade Sorriso há mais de um ano.

Sousa invicto no Marizão há 1 ano e 5 dias

A última derrota do Dinossauro no Marizão aconteceu em 25 de janeiro de 2023, quando foi superado pelo Campinense pelo placar de 1 a 0, na 5ª rodada do Campeonato Paraibano. Desde então, o Sousa entrou em um caminho prolífero e recheado de resultados positivos, que totalizam 18 jogos. Ao todo, são 16 vitórias e dois empates.

Dentre as grandes partidas feitas pelo Sousa nesse período, destaque para a goleada por 5 a 1 sobre o Botafogo-PB, na semifinal do Campeonato Paraibano de 2023, que marcou a maior goleada do confronto entre Dinossauro e Alvinegro da Estrela Vermelha.

Neste ano, o Sousa fez apenas uma partida em casa e venceu: 1 a 0 diante do Serra Branca, pela 2ª rodada do estadual.

Confira todos os jogos de invencibilidade do Sousa no Marizão

Sousa 1 x 0 Treze

12.02.23 8ª rodada do Paraibano

Sousa 4 x 0 Auto Esporte-PB

15.02.23 1ª rodada do Paraibano

Sousa 4 x 1 CSP

12.03.23 9ª rodada do Paraibano

Sousa 5 x 1 Botafogo-PB

26.03.23 semifinal do Paraibano

Sousa 1 (2) x 0 (4) Treze

08.04.23 final do Paraibano

Sousa 2 x 1 Pacajus

14.05.23 2ª rodada da Série D

Sousa 2 x 1 Campinense

28.05.23 4ª rodada da Série D

Sousa 2 x 1 Iguatu

11.06.23 7ª rodada da Série D

Sousa 1 x 1 Potiguar

18.06.23 9ª rodada da Série D

Sousa 2 x 1 Santa Cruz

28.06.23 10ª rodada da Série D

Sousa 1 x 0 Nacional de Patos

09.07.23 12ª rodada da Série D

Sousa 4 x 0 Globo FC

23.07.23 14ª rodada da Série D

Sousa 2 x 1 Falcon

06.08.23 2ª rodada da Série D

Sousa 2 x 1 Atlético-CE

20.08.23 oitavas da Série D

Sousa 1 x 1 Ferroviária

03.09.23 quartas de final da Série D

Sousa 1 x 0 Serra Branca

28.01.24 2ª rodada do Paraibano

