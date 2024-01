Qual o preço da gasolina em João Pessoa?

O preço da gasolina em João Pessoa pode variar conforme o bairro e os postos de gasolina da região. As pesquisa do Procon de João Pessoa ou do Procon Estadual indicam, sazonalmente, o valor do litro da gasolina em diversos postos da capital. No Jornal da Paraíba, você acompanha o atual preço da gasolina praticado em João Pessoa.

Preço da gasolina em João Pessoa

As informações abaixo sobre o preço da gasolina em João Pessoa seguem a última pesquisa do Procon -JP, realizada no dia 24 de janeiro.

Preço mais baixo: R$ 5,340 (Elesbão – Água Fria) – para pagamento à vista

Preço mais alto: R$ 5,590 (Ale Grid – Bairro das Indústrias) – para pagamento à vista

A última pesquisa foi realizada em 109 postos que estavam em atividade no dia 24 de janeiro.

Preço mais baixo: R$ 5,340 (Elesbão – Água Fria) – para pagamento em cartão

Preço mais alto: R$ 5,640 (Pichilau – Gauchinha BR-101) – para pagamento em cartão

Preço do álcool em João Pessoa

Quanto ao preço do álcool, o Procon de João Pessoa também fez registros na pesquisa:

Preço mais baixo: R$ 3,570 (Ayrton Senna – Ipês) – para pagamento à vista

Preço mais alto: R$ 3,890 (Pichilau – Gauchinha) – para pagamento à vista

VEJA O PREÇO DA GASOLINA EM JOÃO PESSOA EM TODOS OS POSTOS DE COMBUSTÍVEIS

Gasolina ou álcool?

É importante fazer o cálculo para avaliar o custo-benefício na hora de abastecer veículos flex — aqueles que têm capacidade para funcionar com gasolina ou álcool.

O cálculo médio é feito a partir do preço e do rendimento de cada combustível. Com a oscilação dos valores da gasolina e do etanol nos postos, a opção mais vantajosa pode variar.

Segundo especialistas, o etanol é mais vantajoso quando está custando até 70% do preço da gasolina.

O cálculo é simples:

basta dividir o preço do litro do álcool pelo preço do litro da gasolina.

Mas como escolher entre gasolina ou álcool?