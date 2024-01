Famílias aproveitam último fim de semana de janeiro do projeto ‘Férias no Parque’

A programação de janeiro do projeto Férias no Parque se encerra neste fim de semana e, neste sábado (27), as famílias que estiveram no Parque Solon de Lucena puderam aproveitar atracões culturais, brinquedos e muita animação. A iniciativa é da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), com o apoio da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Secretaria de Educação e Cultura (Sedec) e da Guarda Civil Metropolitana (GCM).

No palco montado para as apresentações culturais, próximo ao monumento ‘A Pedra do Reino’, o público prestigiou a apresentação de Michael Jackson cover. Na plateia, prestigiando a apresentação, estava Vitória Conceição, de 14 anos, moradora do Rangel. Acompanhada da mãe, ela participou da programação do Sabadinho Bom e ao passar pelo Parque Solon de Lucena, a música chamou sua atenção e quis ver de mais perto. “Gostei muito da programação e vim com minha mãe pela primeira vez. Tudo muito bom e divertido”, completou.

A programação segue no domingo (28), a partir das 17h, com o Bailinho de Carnaval, que promete animação com o Studio de Dança Sérgio Nazza e Orquestra de Frevo da Sedec.

Como aproveitar – No Parque também há um amplo espaço para a prática de atividade física com as crianças, como bike e caminhada, além de área para piquenique e lanches. Danielle Luiz é paraibana, mas mora em São Paulo e veio à Capital para passar as férias com a família. “Todo ano venho pra cá curtir as férias, para meu filho estar próximo da família e também curtir a cidade onde eu nasci”, afirmou.

O espaço público também conta com parque de diversões, com brinquedos para todas as faixas etárias, a partir de R$ 8.