Esporte

Cícero Lucena assina ordem de serviço para reforma do Estádio da Graça, em Cruz das Armas

03/03/2023 | 10:00 | 61

Um dos principais palcos do esporte na Capital deve voltar em breve a estar apto para receber torcedores e jogadores com mais qualidade. Trata-se do Estádio da Graça, no bairro de Cruz das Armas, que será reformado pela gestão municipal. A ordem de serviço para início da obra foi assinada na manhã desta sexta-feira (3).

“A demanda do futebol amador na Graça é muito grande e o gramado não aguenta a quantidade de jogos. Por isso estamos trazendo tecnologia, modernidade, para melhorar a experiência de quem assiste e de quem joga. Além disso queremos levar esse modelo para outros bairros em menor proporção para que haja mais espaços de prática esportiva e lazer em toda a cidade”, afirmou Cícero.

O Estádio da Graça vai ganhar gramado sintético e a instalação de três mil assentos nas arquibancadas. O investimento é de R$ 2 milhões. “O campo estava na areia, colocamos grama natural e agora vamos fazer essa reforma técnica. A mudança traz qualidade para o torcedor e também para os jogos. Queremos voltar a ter jogos oficiais aqui, mesmo que os menores, pois o bairro merece”, afirmou o secretário municipal da Juventude, Esporte e Recreação, Kaio Márcio.

Estiveram presentes os deputados estaduais João Gonçalves e Dudu Soares; os vereadores Emano Santos, Helena Holanda e Marcelo da Torre; o secretário municipal da Infraestrutura, Rubens Falcão; e outros auxiliares da gestão municipal.