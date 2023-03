Salário de Maisa Silva na Globo é revelado e supera de estrelas: 'MERECE'

Como contratada da Rede Globo, Maisa Silva terá um dos mais altos salários da emissora A jovem atriz será a protagonista de uma nova novela, que irá ao ar em 2023.

Afastada da TV aberta desde o decorrer de 2020 quando deixou o SBT, onde comandava um programa nas tardes de sábado, Maisa Silva já acertou o seu contrato com a Rede Globo, como foi amplamente noticiado. A jovem atriz vem sendo apontada como a protagonista de uma das próximas novelas da emissora, que tem previsão de estreia para o segundo semestre de 2023, ocupando o horário das 18h30.

Essa novela que, por enquanto, não possui título definido, é de autoria de Lícia Manzo e a direção geral levará a assinatura de Amora Mautner. A trama ocupará o espaço de Amor Perfeito, que substituirá Cara e Coragem nessa faixa de horário da emissora.

Maisa Silva será a protagonista e Larissa Manoela poderá ser a vilã da história

Com Maisa como protagonista, Larissa Manoela está bastante cotada para interpretar a grande vilã da história. Após o sucesso que obteve em Além da Ilusão quando viveu as irmãs Elisa e Isadora, Larissa vem sendo bastante privilegiada pela alta direção da Rede Globo.

Além disso, Maisa e Larissa já trabalharam juntas em algumas novelas do SBT e se tornaram bastante conhecidas do grande público desde que ingressaram na carreira artística e realizaram vários trabalhos.

Segundo notícia publicada no site Observatório da TV, da Uol, o que chamou bastante atenção foi o salário que Maisa Silva terá como contratada da Rede Globo. A atriz receberá mensalmente um salário de 150 mil reais, que é considerado um dos mais altos da emissora.

A jovem atriz iniciou a carreira no Programa Raul Gil Aos 20 anos, Maisa, quando criança, participou do Programa Raul Gil. Já no SBT, apresentou as atrações infantis Sábado Animado, Domingo Animado, Bom Dia & Cia e Carrossel Animado. Também integrou o elenco das novelas Carrossel, Chiquititas e Carinha de Anjo.

