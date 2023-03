Inscrições em concurso do Banco do Brasil terminam nesta sexta (3)

Compartilhe















As inscrições para o concurso do Banco do Brasil, com 42 vagas imediatas e outras 4 oportunidades para cadastro reserva na Paraíba, terminam nesta sexta-feira (3). Os interessados podem se inscrever no site da organizadora do certame, a Fundação Cesgranrio.

As inscrições custam R$ 50. Para se inscrever, o candidato deve optar pela região/cidade que quer concorrer às vagas.

Confira o edital completo do concurso

Na Paraíba, existem vagas para as seguintes cidades: Alhandra, Bayeux, Caaporã, Cacimba de Dentro, Caiçara, Itabaiana, Itapororoca, João Pessoa, Lagoa de Dentro, Pilar, Pirpirituba, Rio Tinto, Alagoa Nova, Aroeiras, Boqueirão, Campina Grande, Caturité, Fagundes, Ingá, Juazeirinho, Lagoa Seca, Picuí, Puxinanã, Remígio, Serra Branca, Soledade, Sumé, Taperoá, Umbuzeiro, Brejo do Cruz, Patos, Piancó, São Bento, Tavares, Bonito de Santa Fé, São João do Rio do Peixe, São José de Piranhas e Sousa.

Concurso do Banco do Brasil: o que é microrregião e macrorregião?

Em todo o país, são oferecidas seis mil vagas para todos os estados. As vagas são para a função de escriturário e exigem nível médio. O salário inicial é de R$ 3.622,23 com direito a diversos auxílios e benefícios, como participação nos lucros ou resultados, vale-transporte, auxílio-creche; ajuda alimentação/refeição, auxílio a filho com deficiência, previdência complementar, acesso a plano de saúde, plano odontológico básico e programas de educação e capacitação.

Veja também Paraíba reduz subnotificação, mas é 2º estado do país que mais omite dados sobre acidentes de trabalho

Concurso do Banco do Brasil tem vagas para dois perfis

Agente comercial (escriturário tradicional): profissional que atua no banco, principalmente no atendimento ao cliente, e conta com postos em todas as agências do país; Agente de tecnologia (escriturário voltado para a área de TI): profissional que atua na área de TI, com conhecimentos específicos, e exerce tal função no Distrito Federal, em Brasília.

A seleção vai acontecer em quatro etapas, distribuídas entre avaliação de conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas, de caracteres eliminatório e classificatório, prova de redação, de caráter eliminatório, aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos(as) negros(as), de caráter eliminatório, e procedimentos admissionais e perícia médica, de caráter eliminatório.

concurso do banco do brasil

destaques

Inscrições

sexta

terminam

Jornal da Paraíba

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Concursos e Emprego

Paraíba reduz subnotificação, mas é 2º estado do país que mais omite dados sobre acidentes de trabalho

Em 2022, 123 municípios paraibanos não repassaram informações sobre doenças e acidentes de trabalho.

Concursos e Emprego

Resultado final do concurso da Câmara Municipal de Sousa é divulgado

Foram ofertadas 11 vagas para preenchimento do quadro do órgão, com salários de até R$ 2,5 mil.

Concursos e Emprego

Concurso da UFPB divulga resultado preliminar; confira classificação

O cargo com mais vagas no concurso da UFPB é o de assistente em administração, com 74 oportunidades sendo 55 para ampla concorrência, quatro para pessoas com deficiência e 15 para pessoas negras.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter