Diálogo e transparência

Conselho Municipal de Mobilidade Urbana convoca membros para reunião nesta sexta-feira

02/03/2023 | 20:00 | 90

O Conselho Municipal de Mobilidade Urbana de João Pessoa (CMMU-JP) foi convocado para a primeira reunião do ano, que ocorrerá nesta sexta-feira (3), às 11h, na sede da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), no bairro do Cristo. A expectativa é de que durante o encontro sejam abordadas temáticas ligadas ao trânsito, transporte público e segurança viária da população.

De acordo com o presidente do CMMU e também superintendente de mobilidade da Capital, Expedito Leite Filho, todos os membros do conselho já foram convocados, entre eles representantes da classe estudantil, empresas de transporte público, da Câmara Municipal de Vereadores de João Pessoa (CMJP) e de secretarias do Município.

“Será uma excelente oportunidade para reunirmos os representantes das entidades, pela primeira vez neste ano, onde serão apresentadas as ações de mobilidade executadas, projetos a serem implantados em prol dos passageiros de ônibus, análise dos custos operacionais do transporte público e da planilha tarifária. Nosso principal objetivo é dialogar e investir cada vez mais para melhorias no atendimento a população”, ressaltou Expedito Leite Filho.

CMMU – O Conselho de Mobilidade Urbana de João Pessoa é formado por representantes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob); Secretaria de Planejamento (Seplan); Secretaria de Infraestrutura (Seinfra); Secretaria de Meio Ambiente (Semam); Secretaria de Educação e Cultura (Sedec) e Secretaria Executiva do Orçamento Participativo (SEPP).

Também integram o Conselho a Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP); o Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos de Passageiros de João Pessoa; Junta Governativa do Sindicato dos Motoristas; Sindicato de Transportes Urbanos de João Pessoa (Sintur-JP); Diretório Central dos Estudantes da UFPB (DCE/UFPB); Conselho Universitário de Carteiras (CUC); representante universitário da rede privada; Conselho Metropolitano de Carteiras de Estudantes (CMCE); e representante secundarista da rede pública e privada.