Com PL dividido para 2024, Cabo Gilberto e Queiroga participam de manifestação de conservadores em João Pessoa

A direita voltou a ocupar as ruas de João Pessoa a partir de um movimento nacional ocorrido nesta quarta-feira (15), mais de um ano após o pleito presidencial de 2022 que tirou a reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Conservadores e liberais se reuniram no Busto de Tamandaré, na Orla, reunindo dezenas de manifestantes vestidos de verde e amarelo.

A retomada foi tímida, bem diferente das mobilizações anteriores, que costumavam reunir milhares de pessoas no mesmo local, mas demonstraram capacidade para futuras mobilizações. Manifestantes fizeram críticas ao Governo Lula (PT), principalmente no quesito segurança pública, demonstraram apoio ao Estado de Israel na guerra contra o Hamas e se posicionaram contra o aborto.

Na Capital da Paraíba, o que também chamou a atenção foram as presenças de grupos que rivalizam na disputa pela Prefeitura de João Pessoa e que, embora sejam de direita, caminham para ocupar palanques distintos, dividindo o espectro político que representa Jair Bolsonaro.

Participaram do ato o ex-ministro da saúde, Marcelo Queiroga, definido pelo PL como nome da legenda na eleição do ano que vem, e o deputado federal Cabo Gilberto, que apoia o comunicador Nilvan Ferreira, pretenso candidato por outra legenda.

Ambos tiveram a oportunidade de discursar no palco montado no local e fizeram fotos com manifestantes presentes no ato. Em entrevista à CBN João Pessoa, o vereador Carlão Pelo Bem, que também participou do protesto, celebrou a “união” dos grupos em torno de algumas pautas, embora haja divisão no campo político-eleitoral.

É a retomada das ruas pela direita, o que é bom para a nossa democracia, e vejo como importante as presenças de Queiroga e de Cabo Gilberto, porque isso converge para a boa política, afinal, o nosso adversário é a esquerda, avaliou o vereador.

Embora não tenham saído na mesma foto, a leitura que pode ser feita é que, mesmo divergindo politicamente, esses grupos que representam a direita da Paraíba conseguem manter algum alinhamento, principalmente nas questões ideológicas.

Como já acontece historicamente com partidos de esquerda, que ao longo dos anos têm demonstrado maturidade política e eleitoral em momentos te tensão política, a direita tenta encontrar o caminho do amadurecimento, em meio a tantos entraves e tensionamentos.

“Penso que unidos no mesmo caminho, na mesma pauta e com as mesmas bandeiras, podemos manter um bom diálogo e defendermos muito bem o conservadorismo de João Pessoa”, disse o vereador Carlão.