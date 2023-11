Sai a lista dos classificados para Etapa Municipal do Festival Code

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secitec), divulgou na manhã deste sábado (18) a lista das equipes classificadas para participar da Etapa Municipal do Festival de Aplicativos Code, uma das ações da 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que acontecerá no período de 23 a 25 de novembro, no Espaço Cultural José Lins do Rego, em Tambauzinho, com entrada gratuita para todos os públicos. Clique aqui e confira a lista das inscrições homologadas.

Foram classificadas 102 equipes. Elas estão aptas para participar da próxima etapa, municipal, que acontecerá no dia 23 de novembro, e a solenidade de premiação no dia 25 de novembro, durante a 20ª SNCT, no Espaço Cultural, em Tambauzinho. A votação será aberta por meio do link: https://votacaocode.snctjp.com.br/vota. O total de inscritos no Festival Code foram de 288 equipes, destas foram homologadas 225 equipes.

O Festival e a 20ª SNCT são eventos produzidos em parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Secretaria de Educação (Sedec). “O Code é um projeto idealizado pela Secitec, em parceria com a Secretaria de Educação e Cultura (Sedec). Devido ao seu sucesso, foram geradas outras iniciativas, como o Festival de Aplicativos. Este evento tem o objetivo de promover a criatividade dos alunos integrantes do projeto através da construção de aplicativos para dispositivos Android1 na plataforma MIT App Inventor2”, explicou o secretário de Ciência e Tecnologia, Guido Lemos.

Na etapa escolar, foram concedidos certificados de participação para todas as equipes que tiveram suas inscrições homologadas. Na etapa municipal serão concedidos prêmios para os três projetos mais votados. A premiação será de 5 mil reais para cada uma das equipes vencedoras.

Confira abaixo a lista das inscrições homologadas e novo cronograma do Festival de Aplicativos Code:

Cronograma:

Dia 18 de novembro de 2023 – Divulgação das equipes finalistas

Dia 18 a 21 de novembro – Período de votação aberta

Dia 22 de novembro – Divulgação dos finalistas

Dia 25 de novembro – Premiação das equipes vencedoras.