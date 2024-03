Cícero Lucena inspeciona obras de drenagem profunda, pavimentação e asfalto, e projeta conclusão para maio

Em João Pessoa, a Prefeitura vem garantindo os avanços em infraestrutura que a cidade precisa para continuar se desenvolvendo, em meio ao crescimento populacional, sem perder a qualidade de vida. Na manhã desta quarta-feira (20), o prefeito Cícero Lucena inspecionou e projetou a conclusão das obras de drenagem e pavimentação de 14 ruas no Bessa para o mês de maio. O gestor também conferiu de perto a evolução de mais um trecho que está recebendo asfalto nos Bancários, dentro do programa Asfalto Novo, que já recuperou ou aplicou 160 quilômetros de malha viária na Capital.

No Bessa, o gestor explicou que a Prefeitura tem atuado de forma parceira com o Governo do Estado, que está construindo o Parque Parahyba IV, enquanto a gestão municipal avança para garantir infraestrutura completa do entorno, que inclui a pavimentação de ruas e a drenagem profunda nas ruas Francisco Feitosa Palitos e Francisco Leocárdio. A região possui forte incidência do lençol freático, que necessita desse enfrentamento.

“Estamos com a preocupação de solucionar um problema que é bastante crítico dessa área do Bessa, que é a questão da drenagem. Então, estamos já bastante avançados aqui, porque a nossa meta é pavimentar todas essas ruas conforme a drenagem for sendo executada. Então, fico feliz em estar vendo a Prefeitura cuidar de João Pessoa, principalmente por cuidar de todas as áreas, porque é assim que a gente faz uma cidade cada vez melhor”, afirmou o prefeito.

No Bancários, as obras de asfaltamento fazem parte de um planejamento em mobilidade urbana, que inclui a criação de binários, melhorando o acesso a vias principais, dentro do projeto do Parque das Três Ruas, que está avançando com áreas de lazer, mas, também, com soluções para o trânsito, onde quatro corredores estão sendo executados para se conectarem com o viaduto da Cidade Universitária – que está sendo tocado pelo Governo do Estado.

O secretário executivo de Infraestrutura, Luciano Pereira, disse que o trabalho da Prefeitura envolve planejamento conjunto com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob). “Isso vai trazer facilidade da circulação interna no bairro, bem como durante as obras de interligação do viaduto, do anel viário da UFPB, para a gente dar fluidez e velocidade dentro do bairro. Só em asfalto, com obras em todos os bairros, o investimento é de R$ 150 milhões. E vamos seguir avançando”, projetou o secretário.

Balanço pavimentação – Já foram entregues 420 ruas em todos os bairros de João Pessoa, mais de 600 estão com obras em andamento, contratadas ou em licitação. O objetivo é entregar mais de mil até o final do ano. A evolução dos trabalhos e todas as informações das ruas podem ser conferidas na plataforma Minha Rua Calçada, no site da Prefeitura.

Balanço asfalto – Com mais de 160 quilômetros de ruas recapeadas ou asfaltadas, o programa Asfalto Novo vem contribuindo para a melhoria viária na Capital. As obras também estão dando soluções para o trânsito, com a criação de corredores, a exemplo da ligação dos bairros José Américo a Mangabeira, Cuiá ao Bancários, da Perimetral Sul com o Costa e Silva, além da alça da BR-230 com o Conjunto Esplanada.

Balanço drenagem – A área já recebeu mais de R$ 35 milhões de investimento, em obras para implantação, ampliação e recuperação de redes de escoamento. A Prefeitura já enfrentou e acabou com problemas históricos de alagamento, a exemplo de trecho da Avenida Hilton Souto Maior, próximo ao shopping, Planalto da Boa Esperança, Mangabeira – no Parque das Águas, e Bessa, além de todas as ruas do programa de pavimentação contarem com drenagem superficial. As obras também avançam no Conjunto Esplanada.