Paixão de Cristo em João Pessoa abre seleção para elenco com cachê de até R$ 5 mil

A prefeitura de João Pessoa abriu edital para seleção de elenco para a ‘Paixão de Cristo’, com cachês que variam entre R$ 2,5 mil a R$ 5 mil. O evento será realizado entre os dias 6 e 9 de abril, no adro da Igreja de São Francisco, Centro, e não mais no Parque Solon de Lucena (Lagoa), como havia sido anunciado pelo prefeito Cícero Lucena (PP).

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, disse que a ideia inicial seria realizar o espetáculo na Lagoa, mas em reunião recente com o prefeito Cícero Lucena ficou decidido que o Centro Cultural São Francisco será o local para promover a Paixão de Cristo.

Marcus Alves reforça que o ambiente acolhe melhor a peça e fortalece a política da gestão, que é ocupar e valorizar o Centro Histórico da Capital. “Decidimos fazer novamente em frente ao Centro Cultural São Francisco pela beleza do cenário, pelo valor histórico que tem o espaço e também pelo próprio sentido da Paixão de Cristo”, reitera.

Seleção de atores

O edital para contratação de atores, atrizes e figurantes interessados em atuar na Paixão de Cristo 2023 foi publicado no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (2). O edital está disponível no portal da transparência.

O cachê varia entre R$ 2,5 mil a R$ 5 mil, da seguinte forma:

Elenco principal I – R$ 5 mil

Elenco principal II – R$ 4 mil

Elenco Secundário I – R$ 3,5 mil

Elenco Secundário II – R$ 3 mil

Elenco de Apoio I – R$ 3 mil

Elenco de Apoio II – R$ 2,5 mil

Veja também Projeção em prédios protesta contra alargamento da orla de João Pessoa

O edital acrescenta um dispositivo para o pagamento de cachês diferenciados para artistas, desde que seja feito respeitando a legislação e dentro do que valor de mercado.

As inscrições são gratuitas, seguem até a próxima quarta-feira (8) e podem ser feitas através do encaminhamento da documentação para o e-mail: [email protected]

A inscrição também poderá ser feita de forma presencial nos dias 7 e 8 de março no Teatro Lima Penante, das 14h às 17h30 e das 18h30 às 21h. Os candidatos deverão comparecer com toda documentação exigida pelo edital.

Angélica Nunes

Jornalista formada pela UFPB, com bacharelado em Direito (Unipê). Atua na cobertura política no Jornal da Paraíba, na CBN e nas TVs Cabo Branco e Paraíba.

Laerte Cerqueira

Doutor em Comunicação (UFPE), professor do Mestrado em Jornalismo da UFPB. Autor do livro A Função Pedagógica do Telejornalismo (Insular, 2018). É repórter, editor e comentarista político das TVs Cabo Branco e Paraíba e CBN/PB.

