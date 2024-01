Concurso da Fiocruz: inscrição, edital e vagas

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) está com três editais para preencher 300 vagas de nível superior. O concurso da Fiocruz oferta vagas com salários iniciais de até R$ 13,6 mil, dependendo da especialização.

Concurso da Fiocruz

O edital do concurso da Fiocruz foi publicado no Diário Oficial da União e pode ser acompanhado pelo site da Fiocruz.

Vagas disponíveis

No total, são ofertadas 300 vagas, sendo 100 em cada edital.

Analista de gestão em saúde (100 vagas) – veja o edital

Tecnologista em saúde pública (100 vagas) – veja o edital

Pesquisador em saúde pública (100 vagas) – veja o edital

De todas as oportunidades, 20% estão reservadas para pessoas negras e 5% para candidatos com deficiência.

Os três cargos são divididos em várias áreas de atuação, cada um com exigências diferentes de cursos de nível superior.

As vagas são para atuar em Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Manaus (AM), Porto Velho (RO), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e Teresina (PI).

Inscrições no concurso da Fiocruz

As inscrições no concursos da Fiocruz seguem até o dia 5 de março e devem ser feitas no site do concurso.

Para os dois primeiros cargos, a taxa de inscrição é de R$ 150.

A remuneração inicial vai de R$ 7.879,69 para quem tem apenas graduação até R$ 12.233,70 para os profissionais com doutorado.

Provas do concurso da Fiocruz

Os processos seletivos incluem prova objetiva, que deve acontecer no dia 28 de abril, prova discursiva e análise de títulos. No caso das vagas de tecnologista, há ainda prova prática ou de aula, e, para pesquisadores, a apresentação de um projeto de atuação profissional e defesa de memorial.