Seinfra executa serviços de manutenção em 20 bairros nesta quarta-feira

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), executa, nesta quarta-feira (24), serviços de manutenção de iluminação pública, na rede de drenagem e a Operação Tapa-Buraco. A ação acontece em 20 bairros ao longo de todo o dia.

A Operação Tapa-Buraco realiza a recuperação do pavimento em Jaguaribe, Bairro das Indústrias, Muçumagro, Ernesto Geisel, Costa do Sol, Expedicionários, Novais, Varadouro, Cabo Branco, Manaíra, Bancários e Cuiá.

Os trabalhos na rede de drenagem em execução nesta quarta-feira são limpeza de galerias com recuperação e colocação de placas e grelhas nos bairros de Oitizeiro, Centro, Paratibe, Valentina e Mangabeira.

As equipes de iluminação pública realizam manutenção nos seguintes bairros: Portal do Sol, Colinas do Sul, Cristo, Costa e Silva, Novais, Oitizeiro, Mangabeira I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII.

Atendimento – Caso necessite de algum desses serviços em seu bairro, a população pode solicitar os serviços de manutenção da Seinfra, como tapa-buraco, galerias, iluminação e terraplenagem por meio do aplicativo João Pessoa na Palma da Mão.