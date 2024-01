Emlur realiza evento sobre cuidados com a saúde mental e emocional dos servidores

24/01/2024 |

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) realiza, nesta quinta-feira (25), a partir das 8h, uma manhã de atividades com os servidores para tratar dos cuidados com a saúde mental e emocional. O evento “Saúde mental enquanto há tempo” é alusivo à campanha Janeiro Branco.

Para o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, o momento é oportuno para demonstrar aos servidores essa preocupação com sua saúde mental e fazer o chamamento para a realização dos atendimentos do setor Psicossocial da Autarquia, que são disponibilizados durante todo o ano.

A coordenadora do setor Psicossocial, Adriana Guedes, chama a atenção para a incidência de casos de ansiedade e afirma que o tema não pode ser deixado para depois. “Na Emlur, podemos fazer atendimento com acompanhamento regular ou pontual, conforme a necessidade do servidor. Inclusive, também atendemos os familiares de primeiro grau”.

A programação do evento começa com um pit stop no cruzamento da Avenida Minas Gerais com a Avenida Amazonas, no Bairro dos Estados, em frente à sede da Emlur. Também haverá apresentações culturais do grupo musical Baticumlata e do grupo teatral Arte do Riso, ambos da Emlur. O grupo musical do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Gutemberg Botelho também participará das apresentações.

A psicóloga do Caps Gutemberg Botelho, Sâmya Duarte, vai proferir uma palestra abordando os temas correlatos à campanha. Em abril do ano passado, a Presidência da República instituiu a Campanha Janeiro Branco, dedicada à promoção da saúde mental, por meio da lei nº 14.556 de 25 de abril.