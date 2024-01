PL deve avaliar com ‘bons olhos’, afirma Queiroga sobre Nilvan em Santa Rita

O ex-ministro da saúde, Marcelo Queiroga, disse nesta terça-feira (23), em entrevista à CBN Paraíba, que o Partido Liberal (PL) deve avaliar “com bons olhos” a possibilidade de pré-candidatura do comunicador Nilvan Ferreira à Prefeitura de Santa Rita, na Região Metropolitana de João Pessoa, nas eleições de outubro. “O nosso objetivo é ter candidaturas fortes em toda a região metropolitana”, disse.

A posição de Marcelo Queiroga é diferente do que pensa a Direção Estadual do PL. Assim que a imprensa noticiou a possibilidade de candidatura de Nilvan em Santa Rita, o deputado estatual Caio Roberto, filho do deputado Wellington Roberto, que preside a legenda, publicou uma foto ao lado da primeira-dama da cidade, Jane Panta, e declarou apoio ao grupo de situação na cidade.

A possível ida de Nilvan para Santa Rita colocaria um fim na disputa interna vivida pela direita na Capital, que se divide entre os nomes do apresentador e do ex-ministro da saúde.

O PL vai avaliar com bons olhos essa possibilidade. Vamos trabalhar para ter candidaturas próprias em todas as cidades da região metropolitana, fortalecer o PL com vistas aos pleitos de 2024 e de 2026″, disse Queiroga à CBN.

De acordo com o ex-ministro, o PL já definiu nomes em pelo menos 2 cidades. Em Conde, no litoral Norte, foi escolhida a vereadora Munique Marinho e, em Bayeux, o nome escolhido é o empresário Diego Cavalcanti. Com Nilvan Ferreira, o partido teria um terceiro “nome forte”, na região metropolitana de João Pessoa, para o pleito municipal.

O movimento de pré-candidatura de Nilvan em Santa Rita foi ventilado por aliados do comunicador, com base em pesquisas internas, que mostrariam Ferreira bem posicionado. O apresentador foi visto em agenda na cidade, no último fim de semana, momento em que se deixou ser fotografado ao lado de eleitores, mas ele próprio e seus aliados têm dito que o foco é em João Pessoa.

Diferente de Queiroga, que deixou a porta aberta para o apresentador, a cúpula estadual do partido rechaçou a possibilidade. O comunicador se queixa da direção do partido desde o pleito de 2022, quando disputou o Governo do Estado e alega ter sido abandonado pela instância local do partido.