Cícero Lucena entrega novo COTT e destaca integração do sistema de trânsito com forças de segurança

No Dia Municipal da Paz no Trânsito, a Prefeitura de João Pessoa apresentou o novo Centro de Operação de Trânsito e Transportes (COTT) – um sistema de monitoramento de câmeras capaz de auxiliar a população em situações de mobilidade urbana e segurança viária em 30 localidades da Capital. O prefeito Cícero Lucena entregou o equipamento, nesta quarta-feira (24), e destacou a eficiência do serviço, que já iniciou a operação e está integrado com o Samu-JP, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Metropolitana e Polícias Civil e Militar.

“A parceria com o Governo do Estado nos permite unirmos responsabilidades e, juntos, estamos dando a melhor atuação possível. O Centro de Operação, totalmente integrado com a Secretaria de Segurança do Estado, que inclui também BPTran e Detran, todos estão participando desse projeto. Estamos entregando 30 câmeras, com 360 graus, de um projeto que vai chegar a 110 câmeras em toda João Pessoa”, destacou Cícero Lucena.

A nova sala foi montada com equipamentos modernos, que serão operados por agentes de mobilidade, entre 6h e 0h, para observar a mobilidade da cidade e, em casos de urgência de trânsito, acionar rapidamente as equipes operacionais em campo ou forças de segurança. As câmeras possuem alta qualidade de imagem e capacidade função de zoom muito mais eficiente.

“A questão mais importante é com relação à mobilidade urbana e humana, mas também contribuindo sempre com a segurança pública, numa integração de força dos sistemas, que se comunicam e trocam informações para que a gente possa trazer mais qualidade de vida para a população da Capital”, explicou Expedito Leite Filho, superintendente de Mobilidade Urbana de João Pessoa.

Avanço tecnológico – O Centro de Operação de Trânsito e Transportes (COTT) também se soma ao Centro de Monitoramento da Guarda Civil Metropolitana, que já faz o acompanhamento de mais de 100 prédios públicos de João Pessoa, como escolas, equipamentos de saúde e órgãos administrativos. Essa eficiência foi elogiada pelo secretário de Segurança Pública da Paraíba, Jean Nunes.

“É uma clara demonstração de compromisso na segurança de João Pessoa e a parceria forte com o Governo do Estado. Então, todos esses sistemas de tecnologia serão compartilhados para que o Centro Integrado de Comando e Controle possa recepcionar essas informações – transformar imagens em respostas imediatas para as pessoas”, afirmou.

Confira os 30 locais com novas câmeras de monitoramento pelo COTT/Semob-JP:

1. Av. Cruz das Armas (Oitizeiro)

2. Av. Dom Pedro II (Ibama)

3. Av. Dom Pedro II x Av. Maximiano de Figueiredo

4. Av. Dom Pedro II x Av. Ruy Barbosa

5. Av. Gama e Melo x Rua Cardoso Vieira

6. Av. General Osório x Av. Guedes Pereira

7. Av. Gov. Flávio Ribeiro Coutinho x R. Manoel Arruda Cavalcanti

8. Av. Juscelino Kubitschek x Av. Valdemar Naziazeno

9. Av. Min. José Américo de Almeida – Altiplano

10. Av. Min. José Américo de Almeida x Av. Ruy Barbosa

11. Av. Pres. Epitácio Pessoa x Av. Amazonas

12. Av. Pres. Epitácio Pessoa x Av. Bento da Gama

13. Av. Pres. Epitácio Pessoa x Av. Maranhão

14. Av. Pres. Epitácio Pessoa x R. Antônio Lira

15. Av. Pres. Getúlio Vargas x Av. Tabajaras

16. Av. Senador Ruy Carneiro x R. Dr. Nunes Filho

17. R. Empresário João Rodrigues Alves (Carrefour)

18. Av. Senador Ruy Carneiro x R. Professora Maria Sales

19. Av. Hilton Souto Maior (Mangabeira Shopping)

20. Parque Solon de Lucena x R. Padre Meira

21. Praça 1817

22. Rotatória CT/UFPB

23. R. Adalgisa Cavalcanti x R. Abelardo Targino – Rotatória do Cajueiro

24. R. Bancário Sérgio Guerra x R. Rosa Lima dos Santos

25. Av. Pres. Epitácio Pessoa x Av. Professora Maria Sales

26. R. Maciel Pinheiro x R. Barão do Triunfo

27. R. Maciel Pinheiro x R Padre Azevedo

28. R. Walfredo Macedo Brandão x R. Inácio Ramos de Andrade

29. Viaduto do Cristo

30. Viaduto Retão de Manaíra/BR-230