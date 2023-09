Campina Grande terá programação cultural gratuita em alusão a campanha

Campina Grande recebe esta semana atividades culturais, com música, teatro, literatura e dança, em alusão a campanha Setembro Amarelo. A programação é gratuita acontece nesta terça (26) e na sexta-feira (29), por meio da Secretaria de Cultura da cidade.

De acordo com a Secult, o evento tem como tema “Setembro Amarelo: Por mais Diálogos e Menos Silêncio” e objetiva chamar atenção para os cuidados com a saúde mental.

Nesta terça-feira (26) a programação terá, a partir das 18h no Teatro Municipal Severino Cabral, professores e alunos do Centro Cultural Escola Parque Lourdes Ramalho com a Opereta Teatral.

A apresentação conta com música, poesia, teatro e dança e é destinada a profissionais da saúde e educação do município, além da população geral.

Já na sexta-feira (29) haverá uma apresentação musical na Praça da Bandeira, a partir das 9h.

Os artistas Jalles Franklin, Erika Marques e Cris Lima prepararam um repertório em alusão ao tema da campanha.