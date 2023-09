Concurso da Guarda Municipal de Alagoa Nova: edital, inscrição e vagas

A prefeitura de Alagoa Nova está com edital de concurso público aberto para Guarda Municipal, com o objetivo de preencher 15 vagas. O concurso da Guarda Municipal de Alagoa Nova é para nível médio, com curso de formação inicial. Os salários são de R$ 1.320,00 + adicional de risco de vida + adicional noturno.

Edital do concurso da Guarda Municipal de Alagoa Nova

O edital do concurso da Guarda Municipal de Alagoa Nova foi divulgado no dia 22 de setembro. A banca organizadora do certame é a Comissão Permanente de Concursos da Universidade Estadual da Paraíba (CPCon/UEPB).

Vagas disponíveis

Guarda Municipal: 13 vagas (ampla concorrência) + 2 vagas (pessoa com deficiência)

Inscrição no concurso da Guarda Municipal de Alagoa Nova

As inscrições devem ser feitas a partir das 10h do dia 23 de setembro e até o dia 23 de outubro, no site da organizadora.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 95.

Provas

As provas objetivas estão marcadas para acontecer no dia 3 de dezembro. O gabarito provisório está previsto para sair no dia seguinte, 4 de dezembro. O resultado final deve ser divulgado no dia 9 de setembro de 2024.

Concurso da Guarda Municipal de Alagoa Nova