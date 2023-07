Primeiro semestre

Funjope consolida trabalho junto à comunidade de artistas e valoriza cultura de João Pessoa

Os primeiros seis meses de 2023 foram de muito sucesso nas ações realizadas pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope). Desde o início do ano, são diversos eventos concretizados, além de editais e iniciativas em busca de valorização da cultura de João Pessoa e de recursos para concretizar projetos.

“Na Funjope, temos um ritmo muito forte de trabalho, que acontece não só na perspectiva do calendário da cidade, mas, sobretudo, no dia a dia das nossas produções culturais, na valorização dos artistas. Como exemplos temos o planejamento da Lei Paulo Gustavo, o lançamento de editais próprios do Fundo Municipal de Cultura que está, inclusive, com edital pronto e em discussão no Conselho Municipal de Cultura. Esse é outro aspecto”, comemora o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele diz que a Fundação está organizando todo um trabalho de sustentabilidade para a comunidade de artistas que passa, por exemplo, na área de cinema, pela João Pessoa Film Commission, pela Agência Audiovisual, por políticas de fortalecimento da indústria do cinema local.

“No segmento das culturas, nas múltiplas linguagens que temos no dia a dia, preparamos um edital no valor de R$ 1.500.000 e está em discussão no Conselho Municipal de Cultura. Essa é a Funjope, uma instituição dinâmica, forte e que está sempre sendo valorizada no ambiente da sociedade de João Pessoa e de toda a Paraíba”, acrescenta.

O trabalho da Fundação teve início no mês de janeiro, quando a Funjope divulgou o resultado do edital que tratou da participação de agremiações no Carnaval Tradição de João Pessoa no Carnaval 2023. Também em janeiro, o Centro Cultural de Mangabeira ofertou 800 vagas para o primeiro semestre em cursos como maquiagem, música, desenho/pintura, informática e dança.

Outro evento que passou a fazer parte do calendário é a Tardezinha Inclusiva. Na primeira edição de 2023, promoveu o Baile da Inclusão, no Centro Cultural de Mangabeira Tenente Lucena. A iniciativa, que é mensal, faz parte do projeto Somos Capazes – Inclusão pela Arte. Em fevereiro, a 14ª edição apresentou o 1º Fashion Moda JP e, a cada mês, um tema diferente foi abordado. Teve também eventos paralelos como o Piquenique Inclusivo e o passeio de um grupo de 80 crianças autistas e T21 à Estação Turma da Mônica.

No período junino, teve a Tardezinha com o Arraiá Inclusivo, que apresentou uma quadrilha junina formada por crianças com autismo e síndrome de Down. No Dia Mundial da Conscientização do Autismo, a Funjope e a Secretaria de Educação apoiaram uma ação solidária. A iniciativa foi da Associação Paraibana de Autismo (APA) e aconteceu no Centro Cultural de Mangabeira.

O Projeto Janeiro Arretado, que contou com apoio da Funjope, teve programação teatral, circense e contação de histórias no Parque Arruda Câmara – a Bica, e no Parque Solon de Lucena, a Lagoa.

A Funjope também realizou, ao longo desses seis meses, o projeto Circulador Cultural, com diversos artistas, na Casa da Pólvora, Centro Histórico de João Pessoa.

Carnaval – O planejamento do Carnaval 2023 envolveu uma série de reuniões com o prefeito Cícero Lucena, com o vice-prefeito Leo Bezerra, Superintendência de Mobilidade Urbana (Semob), Secretarias de Saúde (SMS), Meio Ambiente (Semam), Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), Infraestrutura (Seinfra), Comunicação Social (Secom) e Procuradoria-Geral do Município.

Ainda em janeiro, a Prefeitura de João Pessoa pagou mais de R$ 600 mil para agremiações do Carnaval Tradição da Capital por meio do Fundo Municipal de Cultura (FMC).

O Carnaval 2023 foi realizado pela Funjope em parceria com o projeto Folia de Rua. O evento contou com uma série de shows, entre eles, da cantora e ministra da Cultura, Margareth Menezes, na abertura, reunindo uma multidão no Ponto de Cem Réis.

Este ano, a Funjope criou uma área de acessibilidade durante o Carnaval 2023, permitindo que cadeirantes tenham um espaço mais confortável para acompanhar a festa. A partir de então, esta área está disponível em todos os eventos da Fundação.

A Prefeitura de João Pessoa também realizou um intercâmbio com a escola de samba Dragões da Real, de São Paulo. O resultado é que João Pessoa foi tema do samba-enredo da agremiação que ficou em quinto lugar entre as demais no carnaval paulista.

Exposições – Teve atividade movimentando a Casa da Pólvora. A Prefeitura, por meio da Funjope, realizou o evento ‘Dança, Literatura, Exposição’, com os artistas Robson Xavier, Naldo Lima, e a dupla Artur Xavier e Luis Gabriel Chaves. A programação foi resultado de edital lançado em 2022 para ocupação dos equipamentos culturais da Funjope.

Durante o ano, a Funjope realizou uma série de exposições em seus equipamentos. Uma delas foi a ‘Multiplicidade Poética’, no Hotel Globo, que recebeu mais de três mil visitantes. Outra foi ‘Interditos’, de Karla Noronha, na Galeria Casarão 34. Com o nome de ‘Feiracura’, a exposição do artista Guto Oca aconteceu na Casa da Pólvora.

Lei Paulo Gustavo – Em fevereiro, o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, participou de uma reunião do Ministério da Cultura sobre a Lei Paulo Gustavo (LPG). O encontro virtual reuniu fóruns e secretários de Cultura das Capitais, além do Conselho Nacional dos Municípios (CNM) e conselhos de cultura. O objetivo foi discutir o andamento das ações de regulamentação da LPG.

Por meio do Comitê Consultivo Municipal da LPG, a Funjope realizou cinco plenárias presenciais e uma online, nas quais foram apresentadas as propostas dos movimentos culturais e sociais para a construção dos editais da Lei Paulo Gustavo no município. A LPG vai destinar R$ 6.995.522,21 para o município de João Pessoa.

Eventos especiais – A Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa abriu a temporada 2023 no mês de março com concerto no Centro Cultural São Francisco. Em março, a Orquestra fez uma homenagem ao escritor Juca Pontes, que faleceu na madrugada do domingo de Páscoa.

A Funjope também iniciou uma série de oficinas nas comunidades. A primeira foi no Bairro das Indústrias, com 20 crianças de 06 a 16 anos, ministrada pela grafiteira Fany Miranda, que tem longa experiência na arte do grafite.

Outro evento que já está consolidado no calendário cultural de João Pessoa é o Sabadinho Bom, um projeto que leva o chorinho e o samba, de forma gratuita, para o Centro de João Pessoa. No mês de março, o grupo Em Canto e Choro fez homenagem às mulheres.

Reafirmando o protagonismo feminino, valorizando e promovendo cada vez mais espaços para atuação das mulheres no cenário cultural de João Pessoa, a Prefeitura convidou a Orquestra de Mulheres para uma apresentação especial no Busto de Tamandaré, praia do Cabo Branco, no evento Mulheres in Concert.

A Prefeitura de João Pessoa apoiou o projeto Cine Sonho Verde, que aconteceu na Comunidade Sonho Verde, bairro Mangabeira VIII, em duas edições este ano. O evento é uma realização do Cordel Vida e coletivo LGBTQIA+ Resistência, em parceria com o Clube de Mães Sonho Verde.

Outra iniciativa da Funjope foi a oficina de pintura ‘Desconstruindo o Óbvio’, ministrada pelo artista visual Davi Queiroz, na galeria Casarão 34. Foram oferecidas 30 vagas para capacitação dos participantes.

A Fundação também atua para estimular a literatura. Com incentivo da Funjope, o dramaturgo Fernando Teixeira lançou ‘Trás ontonte’ no Teatro Santa Roza. A obra foi de um edital da Lei Aldir Blanc.

A convite da Funjope, o artista paraibano João Lobo ministrou a palestra ‘Fotografia Expandida: Índice Itacoatiara Ingá / O Tempo do Movimento – processos de criação, tecnologias e portfólios’. O encontro foi na Academia Paraibana de Letras (APL).

A Fundação apoiou ainda a ‘Incrível Máquina de Livros’, uma ação de incentivo à leitura realizada pela agência Infinito Cultural e que aconteceu no Parque Solon de Lucena.

Paixão de Cristo – Planejando a programação da Paixão de Cristo, a Fundação abriu seleção para o elenco do espetáculo. O resultado apontou que 40 artistas estavam prontos para participar da peça que teve no elenco a atriz Érika Januza, vivendo uma Maria negra, e o ator Henri Castelli, interpretando Jesus. As atrizes paraibanas Ingrid Trigueiro e Danny Barbosa também fizeram parte do elenco.

Foram quatro dias de encenações, dois deles com sessão dupla. A direção musical foi do maestro Rogério Borges, texto de Everaldo Vasconcelos e direção geral de Edilson Alves. O espetáculo ‘Paixão de Cristo – Um Musical de Vida’ foi um sucesso de público.

A Funjope lançou ainda o edital de concessão de incentivo à montagem de espetáculos da Paixão de Cristo nos bairros. O valor total foi de R$ 80 mil.

Na programação de Páscoa, a Fundação realizou a exposição ‘13 símbolos da Paixão’, na Casa da Pólvora, com apoio do Centro Cultural São Francisco. A mostra destacou elementos que fizeram parte da Paixão de Cristo, marcada pela crucificação de Jesus. A curadoria foi de Augusto de Moraes.

Audiovisual – A cada ano, a Funjope tem tido um olhar especial em cada segmento cultural, entre eles, o audiovisual. Este ano, a Fundação realizou o seminário ‘Implementação e Governança da Agência de Cinema e Audiovisual de João Pessoa (ACAP) e da João Pessoa Film Commission (JPFC)’, ambas anunciadas em 2022. Foi possível acompanhar a programação no canal oficial da Funjope no YouTube – @funjopeoficial.

Foi firmada parceria com o Programa SalCine, de Salvador (BA). A ideia é que as instituições troquem expertises para o desenvolvimento de políticas públicas para o setor audiovisual de Salvador e de João Pessoa.

Em janeiro, a Funjope participou da 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes, no Fórum de Tiradentes – Encontros pelo Audiovisual Brasileiro. Os trabalhos do Fórum deram origem à Carta de Tiradentes, texto representativo das discussões, reflexões e plenárias. O documento foi entregue ao Ministério da Cultura, Ancine, órgãos e entidades representativas do setor audiovisual.

Companhia de Dança – Bailarinos e bailarinas da Companhia Municipal de Dança de João Pessoa e os que formam a Companhia Jovem de Dança da cidade fizeram parte do espetáculo ‘Paixão de Cristo – Um Musical de Vida’ e confirmaram o talento da equipe.

O grupo também participou, a convite, do 14º Festival de Dança do curso de Educação Física da Faculdade Uninassau, fazendo a abertura da mostra com a coreografia ‘Destino Nordestino’.

Banda 5 de Agosto – O maestro Rogério Borges, da Banda 5 de Agosto, ficou com a responsabilidade de cuidar da direção musical do espetáculo ‘Paixão de Cristo – Um Musical de Vida’, com dedicação, talento e sensibilidade.

A Banda 5 de agosto também se apresentou no ‘Esquenta Imagineland’, que reuniu fãs da cultura pop. O evento aconteceu no shopping Liv Mall, na Capital, e foi uma prévia do encontro anual marcado para este mês de julho, no Centro de Convenções.

São João – O São João Multicultural de João Pessoa foi resultado de muito planejamento. Bem antes de acontecer o evento, o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, reuniu as forças de segurança envolvidas no projeto para discutir a estratégia de segurança durante o evento.

Em maio, a Prefeitura de João Pessoa iniciou o período de inscrições de projetos de cultura popular vinculados à participação de quadrilhas nos festejos juninos, com incentivo do Fundo Municipal de Cultura (FMC). O valor total do edital foi de R$ 412 mil.

De 13 a 28 de maio, a Funjope realizou o Projeto Pré-Junino em vários bairros de João Pessoa. O evento foi um esquenta para o São João. No final do mês, a Fundação e Academia do Cordel do Vale do Paraíba abriram o I Festival e Feira de Cordel, valorizando as culturas populares, especialmente o cordel.

A Funjope realizou o XXVII Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa, ampliando as apresentações ao recepcionar também a etapa estadual. Os eventos, que fazem parte do São João Multicultural de João Pessoa, aconteceram de 7 a 16 de junho, na Arena Almeidão.

De 22 a 25 de junho, o São João teve uma série de shows no Parque Solon de Lucena, entre eles, dos cantores Eliane, Walkyria Santos, Vaqueiro Milcemar, Banda Encantus, Banda Cavalo de Pau e Luka Bass. Durante toda a festa junina, não foi registrada nenhuma ocorrência policial.