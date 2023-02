Campinense empata com o CRB e conquista seu primeiro ponto na Copa do Nordeste

Compartilhe















Em momentos absolutamente opostos na temporada, Campinense e CRB ficaram frente a frente no início da noite desta terça-feira no Estádio Amigão, em Campina Grande. A partida, válida pela rodada #3 da Copa do Nordeste, tinha um grande peso para ambas as equipes, uma vez que o time da casa buscava os seus primeiros três pontos na competição para deixar para trás as últimas posições na tabela do Grupo B, quanto que os visitantes queriam a vitória para, quem sabe, terminar a rodada na liderança do Grupo A. Ao fim do jogo, placar inalterado e um ponto para cada lado.

PRIMEIRO TEMPO

Foi um primeiro tempo de jogo equilibrado no Estádio Amigão. Apesar do CRB ter tido mais a posse de bola durante o primeiro tempo, o Campinense não se amedrontou e chegou a ameaçar a meta do goleiro Diogo Silva em algumas oportunidades. No entanto, as melhores chances foram, de fato, do Galo da Pajuçara, que, por pelo menos duas vezes, obrigou Otávio Passos a fazer boas defesas e, com isso, evitar que a equipe alagoana fosse para o intervalo com o resultado a seu favor.

No fim da etapa inicial, o lance mais polêmico do jogo. Mauri adiantou a bola, tirou Fábio Alemão da jogada e entrou sozinho na grande área. O camisa 4 do CRB, no entanto, atingiu o camisa 10 da Raposa e o árbitro nada assinalou, causando muita reclamação da torcida raposeira presente no Amigão.

SEGUNDO TEMPO

Se o primeiro tempo foi movimentado, a segunda etapa seguiu a mesma tônica. Isso porque Raposa e Galo se alternavam no comando de ataque e, cada um a sua forma, levavam perigo à meta adversária. No entanto, a falta de precisão nas finalizações fez com que Otávio Passos, para a Campinense, e Diogo Silva, para o CRB, não precisassem fazer defesas plásticas, mas foi exigido muita atenção por parte dos dois arqueiros. Ao fim do jogo, placar inalterado e um ponto para cada lado do confronto.

AS EQUIPES

CAMPINENSE

66 – Otávio Passos 🖐🏼

2 – Thiago Ennes

3 – Diego Silva

4 – William

6 – Bruno Collaço

5 – Rogério (17 – Paulo Victor)

8 – Ramires

11 – Tarcísio (16 – Weslley)

10 – Mauri

9 – Willian Anicete (20 – Daniel Passira)

7 – Vanderlan (18 – Diego Viana)

Técnico: Leston Júnior

CRB

12 – Diogo Silva 🖐🏼

2- Matheus Ribeiro

3 – Gum

4 – Fábio Alemão

6 – Guilherme Romão

5 – Auremir (22 – Gabriel Conceição)

8 – Juninho Valoura 🟨 (18 – Lucas Falcão)

10 – Rafael Longuine (7 – Copete)

20 – Mike (16 – João Paulo)

11 – Renato (19 – Denner)

9 – Anselmo Ramon

Técnico: Umberto Louzer

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

O Campinense volta a campo já no próximo sábado, dia 18, quando viaja até o interior da Bahia para encarar o Atlético-BA, em partida que acontecerá no Estádio Lindolfo Monteiro, às 15h30. Já o CRB joga um dia antes, na sexta-feira, dia 17, quando, em casa, no Estádio Rei Pelé, vai medir forças com o Ceará, às 19h. Ambas as partidas são válidas pela rodada #4 da Copa do Nordeste.

campinense

Campinense x CRB

Copa do Nordeste

copa do nordeste 2023

CRB

destaques

Pedro Pereira

Redator esportivo do ge Paraíba e do Jornal da Paraíba

1 comentário

Renato Silveira disse: 14 de fevereiro de 2023 às 21:40 Como já tinha dito anteriormente, não vai ganhar uma. E para completar não vai se classificar para disputa do paraibano. Resultado de uma “diretoria” AMADORA. Responder

