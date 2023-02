Vista Alegre I

Ao lado de ministra e com participação virtual do presidente Lula, Cícero Lucena entrega chaves de apartamentos para 160 famílias

14/02/2023 | 20:30 | 129

O sonho da casa própria e digna virou realidade para 160 famílias da Capital. No final da tarde desta terça-feira (14), elas receberam as chaves de seus apartamentos no Residencial Vista Alegre I, no Colinas do Sul, e começaram um novo momento em suas vidas. A entrega das chaves foi feita pelo prefeito Cícero Lucena, ao lado da ministra Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação). O presidente Lula Inácio Lula da Silva, que participava de evento na Bahia, falou aos pessoenses de forma virtual.

“Temos a sensibilidade do quanto a moradia é importante. Temos muitas famílias sem casa, vivendo em acampamentos, em áreas de risco, e por isso nosso esforço. Aqui fico feliz por encontrar 160 famílias que vão poder voltar a viver tranquilas, sem medo da chuva, sem medo de bichos, sem medo de despejo, em uma casa com qualidade e área com infraestrutura e serviço público”, afirmou o prefeito. Ele esteve acompanhado pelo vice-prefeito Leo Bezerra.

A entrega do residencial faz parte do programa Minha Casa Minha Vida, uma parceria dos Governos Federal e Municipal. Quatro eventos aconteceram de forma simultânea no País. Além de João Pessoa, foram entregues residências em Aparecida de Goiânia (GO), Contagem (MG) e Santo Amaro (BA). A cidade baiana contou com a presença do presidente Lula, que falou ao vivo com os demais municípios. “Eu quero provar que é possível reconstruir o País, que o brasileiro vai voltar a comer, a morar, a estudar, a trabalhar, a ter acesso ao que todos têm direito de ter. Quero dizer ao povo brasileiro que se prepare, pois vamos fazer com que todas as obras paralisadas no País voltem a ser construídas”, destacou o presidente.

O Residencial Vista Alegre I vai acolher cerca de 650 moradores. Cada um dos 160 apartamentos conta com sala, cozinha, banheiro, dois quartos e área de serviço. O espaço tem praça, quadra de esportes e a região já conta com escola municipal e vai ganhar uma nova Unidade de Saúde da Família (USF) em breve. Toda a infraestrutura também está inclusa, com pavimentação, drenagem, calçada padronizada e paisagismo. O investimento foi de cerca de R$ 20 milhões.

A ministra Luciana Santos destacou o aumento da pobreza e da população de rua nos últimos anos. “O Minha Casa Minha Vida é essencial para estruturar a vida de muitas famílias e vimos um retrocesso, principalmente na faixa que atende à população mais pobre. O que o presidente determinou ao Ministério das Cidades é a retomada e ampliação da faixa 1, que agora vai até a renda de R$ 2.600”, explicou. O evento também contou com a presença do assessor especial do Ministério das Cidades, Helder Melillo.

O vice-governador do Estado, Lucas Ribeiro, participou do evento e destacou a continuidade da parceria entre os governos Federal, Estadual e Municipal. “É muito importante ver este retorno do programa Minha Casa Minha Vida, que é tão fundamental para a dignidade e a qualidade de vida das pessoas. Ficamos animados, pois sabemos que essa pauta será prioridade nos próximos quatro anos”, declarou.

Uma das beneficiadas com o apartamento foi a autônoma Maria José Soares, de 51 anos. Ela morava de aluguel com sua companheira e seus dois filhos e comemorou a casa nova. “Isso muda a minha vida, pois nunca tive casa. Vivo com dificuldade por ser autônoma e com certeza é a maior benção que já recebi na vida. Já vi o apartamento e é maravilhoso. Amei”, avaliou.

Ainda participaram do evento a secretária municipal da Habitação (Semhab), Socorro Gadelha; o superintendente de Rede da Caixa Econômica Federal, Paulo Nery; o deputado estadual Inácio Falcão e o vereador Bosquinho.