QUE HORAS COMEÇA SESSÃO DA TARDE E BBB24?

Por MRNews



Programação de TV – Segunda-feira, 08/01/2024

Na próxima segunda-feira, dia 8 de janeiro de 2024, a grade de programação da Rede Globo promete entretenimento do início ao fim do dia. Começando às 04:00, o programa “Hora Um” traz as principais notícias do Brasil e do mundo, preparando os telespectadores para o início do dia.

Às 06:00, a Praça é tomada pelo “Bom Dia Praça”, um programa matinal que traz informações locais, prestação de serviços e muito mais. Logo em seguida, às 08:30, o “Bom Dia Brasil” entra em cena, apresentando notícias nacionais e internacionais de forma aprofundada.

A manhã continua com o “Encontro Com Patrícia Poeta” às 09:30, um programa descontraído que aborda temas variados, seguido pelo “Mais Você” às 10:35, com Ana Maria Braga trazendo receitas, entrevistas e diversão.

A “Praça TV – 1ª Edição” entra no ar às 11:45, trazendo notícias locais e regionais. À tarde, o esporte ganha destaque com o “Globo Esporte” às 13:00, seguido pelo “Jornal Hoje” às 13:25, que apresenta as principais notícias do dia.

Às 14:45, a novela “Mulheres de Areia” prende a atenção dos telespectadores, seguida pela “Sessão da Tarde” que exibirá o filme “A Chefinha” às 15:25. A tarde continua com a reprise de “Paraíso Tropical” no “Vale a Pena Ver de Novo” às 17:05, seguido pelo programa “Elas Por Elas” às 18:25.

A noite se inicia com a “Praça TV – 2ª Edição” às 19:10, trazendo um resumo completo das notícias locais. Às 19:40, o programa “Fuzuê” entra no ar, proporcionando diversão e entretenimento. O “Jornal Nacional” às 20:30 traz as principais notícias do país, seguido pela novela “Terra e Paixão” às 21:20.

A atração mais esperada da noite, o “Big Brother Brasil 24”, vai ao ar às 22:25, prometendo emoções e reviravoltas na casa mais vigiada do país. Logo após, à 23:50, os fãs de Xuxa poderão conferir “Xuxa, O Documentário”, que revela detalhes sobre a vida e carreira da eterna Rainha dos Baixinhos.

A madrugada continua movimentada com o “Jornal da Globo” às 00:45, seguido pelo programa “Fuzuê” às 01:35, garantindo mais momentos descontraídos. Para os amantes de comédia, a madrugada reserva “Comédia Na Madruga I”, “Comédia Na Madruga II” e “Comédia Na Madruga III” às 02:20, 02:50 e 03:25, respectivamente.

Com uma programação diversificada e repleta de atrações, a segunda-feira na Rede Globo promete ser um dia cheio de emoções e entretenimento para todos os gostos. Prepare a pipoca e aproveite as diversas opções oferecidas pela emissora.