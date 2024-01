SINOPSE E QUE HORAS COMEÇA

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, SABADO 06/01

Sábado, 06/01/2024

04:10 Corujão II – Vazante

06:00 Globo Repórter

06:50 É de Casa

11:45 Praça TV – 1ª Edição

12:50 Parabólicos

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:10 Sessão de Sábado – A Lenda Do Zorro

15:50 Caldeirão Com Mion

18:35 Elas Por Elas

19:20 Praça TV – 2ª Edição

19:45 Fuzuê

20:30 Jornal Nacional

21:20 Terra e Paixão

22:25 Altas Horas

00:15 Supercine – Vizinhos Nada Secretos

01:55 Fuzuê

02:40 Corujao I – O Nome da Morte

A grade abaixo é relativa à programação praticada no fuso horário de Brasília. As emissoras com fuso horário diferenciado terão uma grade de exibição ajustada às suas necessidades locais.

Sessão de Sábado: A Lenda do Zorro (The Legend of Zorro)

O clássico personagem da literatura pulp e do cinema, Zorro, retorna em grande estilo no filme “A Lenda do Zorro” (The Legend of Zorro). Dirigido por Martin Campbell e lançado em 2005, este filme de aventura americano continua a saga do icônico justiceiro mascarado.

O elenco de “A Lenda do Zorro” é encabeçado por Antonio Banderas, que reprisa seu papel como o intrépido herói, Dom Alejandro de la Vega, também conhecido como Zorro. A atriz Catherine Zeta-Jones retorna como sua esposa, Elena, acrescentando uma dinâmica cativante ao enredo. Giovanna Zacarias, Raul Mendez, Adrian Alonso e Pedro Armendariz Jr. complementam o elenco, contribuindo para a riqueza e diversidade da narrativa.

O enredo de “A Lenda do Zorro” se desenrola em uma Califórnia do século XIX, onde Dom Alejandro de la Vega é forçado a retomar seu alter ego, Zorro, para enfrentar uma nova ameaça que paira sobre a população. A narrativa não só oferece emocionantes sequências de ação e duelos de espada, mas também destaca o dilema de Zorro ao equilibrar sua responsabilidade como protetor da justiça com as demandas de sua vida familiar.

Ao contrário de muitas narrativas de super-heróis, “A Lenda do Zorro” mergulha nas complexidades da vida familiar de Dom Alejandro. A dualidade entre suas obrigações como Zorro e seu compromisso com sua esposa e filho adiciona uma camada de profundidade emocional ao personagem. Este conflito entre dever público e responsabilidade pessoal é habilmente explorado, tornando o filme mais do que uma simples aventura de capa e espada.

Martin Campbell, conhecido por sua habilidade em dirigir filmes de ação e aventura, traz sua perícia à obra. A direção dinâmica de Campbell cativa os espectadores com cenas de ação habilmente coreografadas, mantendo um equilíbrio entre o espetáculo visual e o desenvolvimento do enredo.

“A Lenda do Zorro” honra a tradição do personagem enquanto adiciona elementos modernos para atrair uma nova geração de espectadores. A produção investe em efeitos visuais impressionantes, recriando o cenário histórico e os trajes icônicos que tornaram Zorro uma figura lendária.

“A Lenda do Zorro” é mais do que um simples filme de aventura. É uma jornada emocionante que explora as facetas multifacetadas de seu herói, adicionando profundidade à mitologia de Zorro. Com uma mistura equilibrada de ação empolgante, dilemas pessoais e uma direção magistral, este filme é uma escolha perfeita para uma emocionante Sessão de Sábado. Prepare-se para embarcar em uma viagem épica através da Califórnia do século XIX, onde a coragem de Zorro transcende os limites do tempo.