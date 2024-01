Prefeitura de Patos apura desvio de milhões com pagamento de impostos

O prefeito de Patos, Nabor Wanderley (Republicanos), afirmou à imprensa que a própria prefeitura vai fazer uma apuração rigorosa de um suposto esquema de desvio de dinheiro no pagamento de impostos. O rombo pode ter passado dos R$ 20 milhões.

São 17.144 negócios (atos administrativo-tributários) sob suspeição de vício (corrupção). Essa pode ser a maior operação de todo o Estado de apuração de corrupção na administração pública .

No fim do ano passado, o Diário Oficial de Patos divulgou edital para notificar todos contribuintes para apresentar prova de quitação do respectivo tributo, ou efetuar o recolhimento do imposto.

Entre os impostos e tributos, ITBI, TCR, IPTU, Habite-se, Alvará de Construção e ISS.

A publicação aconteceu dois meses depois de um servidor ser afastado do cargo de chefia com suspeita de irregularidades.

De acordo com as denúncias, os pagamentos dos impostos não estavam indo para os cofres do município e apuração quer saber se há envolvimento de servidores, corretores de imóveis e vereadores.

Na prática, os tributos eram pagos, as certidões de quitação eram emitidas, mas o dinheiro ficava pelo meio do caminho.

À imprensa da cidade, o prefeito afirmou que não existe acobertamento e que quer o esclarecimento de tudo o mais rápido possível para que as medidas sejam tomadas.

A investigação está sendo feita pela Comissão de Procedimento Administrativo Disciplinar Especial.