Lindemberg Vieira da Silva, de 34 anos, é chefe do Comando Vermelho na Paraíba. Prisão aconteceu no Complexo do Chapadão. Crime aconteceu no dia 18 de julho de 2023.

Suspeito de ordenar ataque que incendiou ônibus e matou motorista em João Pessoa é preso no Rio publicado em Jornal da Paraíba.