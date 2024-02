Com capital eleitoral de 2022, Sérgio Queiroz coloca ‘nome na praça’ para eleição de João Pessoa

Nas redes sociais e com o estilo que é bem próprio, o pastor Sérgio Queiroz anunciou hoje que se filiará ao partido Novo. Em 2022 ele disputou o Senado Federal pelo PRTB e obteve mais de 106 mil votos, somente na Capital, sendo o mais votado em João Pessoa.

Mas a live de Queiroz nas redes sociais serviu para bem mais do que o anúncio de uma nova legenda. Ele colocou o pé e as digitais na ‘praça’ para o embate pela prefeitura da Capital, sendo candidato ou não a prefeito.

A possibilidade de candidatura ainda será avaliada, conforme o pastor. Internamente, porém, ele diz existir um desejo dos apoiadores em ter uma candidatura própria. O Novo seria o abrigo necessário para catapultar um nome que já tem um capital eleitoral a ser trabalhado.

“A cidade resolveu, de graça, nos dar uma votação ao Senado. Foram 106 mil votos. Seria covardia da minha parte não carrear esse voto esperançoso para um fim que seja útil”, avaliou Queiroz, em entrevista à Rádio CBN.

No discurso de Queiroz fica claro a intenção de participar ativamente do processo. Se a tese de candidatura própria não prosperar, o perfil dele pode perfeitamente casar com uma postulação de centro-direita – fatia do eleitorado hoje buscada pelo deputado Ruy Carneiro (Podemos) e Marcelo Queiroga (PL).

Sérgio Queiroz indica que não ficará na ‘arquibancada’ em 2024.