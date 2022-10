Serviços gratuitos

Caravana do Cuidar atende 363 moradores no bairro Funcionários II

14/10/2022 | 18:30 | 62

Aferição de pressão arterial, vacinação, atendimentos médico e odontológico, cadastro no CadÚnico e no programa Acessuas Trabalho. Estes são alguns serviços oferecidos durante a Caravana do Cuidar, projeto itinerante promovido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc). Nesta sexta-feira (14), a caravana esteve no bairro Funcionários II e atendeu 363 moradores.

O secretário de Direitos Humanos e Cidadania da Capital, João Corujinha, falou sobre a importância da parceria entre gestão e comunidade. “Nós já estamos na 59ª edição da Caravana do Cuidar, sempre buscando novas formas de conectar a comunidade aos serviços da Prefeitura. Por isso, estamos em contato com as unidades de saúde e com as escolas, como hoje, que convidamos a banda marcial da Escola Darci Ribeiro para se juntar as atrações da Caravana e montamos a estrutura em frente ao colégio, assim, os pais também puderam ser atendidos”, afirmou.

Toda semana, a Caravana do Cuidar leva serviços de assistência social, saúde, empregabilidade, cultura e direito do consumidor para diferentes bairros da Capital. O projeto tem como objetivo facilitar o acesso dos moradores aos serviços.

Uma dessas moradoras que aproveitou a passagem da Caravana do Cuidar pelo bairro Funcionários II foi a Eliane Nascimento, que é autônoma e veio fazer o cadastro no CadÚnico. “Eu vim para fazer meu cadastro do Auxílio Brasil porque aqui me falaram que era mais rápido e eu adorei o atendimento. Consegui me cadastrar e ainda trouxe a minha filha para aproveitar os serviços de saúde”, destacou.

Balanço – Dos 363 atendimentos realizados no bairro, 86 foram de novos cadastros no CadÚnico; 4 do Cras; 10 cadastros no programa Acessuas Trabalho; 04 cadastros no Programa Criança Feliz; 06 atendimentos do Procon-JP; 12 registros na Ouvidoria Geral; 40 aferições de pressão arterial; 5 testes rápidos de ISTs e 30 de glicemia; 13 aplicações de vacina; 50 atendimentos médicos; 11 odontológicos.