Campina Grande vai testar luminária 5G em ação realizada pela Prefeitura em parceria com grupo de empresas de TIC | Prefeitura de Campina Grande – PB

Qualcomm, V.tal, Brisanet, Juganu, Airspan, Padtec, Trópico e Motorola se unem para demonstrar a solução no Gabinete do Prefeito, que, amparado pelo programa Conecta 5G da ABDI, terá serviços inovadores com foco em smart cities

Por iniciativa da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura de Campina Grande (PB), um grupo de empresas de tecnologia e de telecom instalou uma luminária inteligente na cidade, com uma série de soluções e serviços incorporados. O objetivo é fazer uma demonstração pública sobre o impacto das novas tecnologias, como 5G e IoT (internet das coisas) no cotidiano das pessoas, dentro do conceito de cidades inteligentes. O sinal estará disponível a partir do dia 14 de outubro, quando ocorrerá o lançamento da luminária na cidade.

Para isso, uma luminária inteligente foi instalada no Gabinete do Prefeito, com uma série de funcionalidades incorporadas, como um sistema de gestão do serviço de iluminação, que permite identificar falhas e fazer o controle da intensidade da iluminação de forma remota, e uma câmera, que poderá ter recursos de identificação facial e diversos outros softwares analíticos de extrema importância para a cidade. Adicionalmente, a luminária também trará uma antena celular 5G para captar e transmitir sinais para os smartphones que possuem essa tecnologia, além de conectividade Wi-Fi, transformando esse equipamento em uma unidade de serviços, demonstrando, na prática, como deverá ser uma “cidade inteligente”.

A aquisição da luminária inteligente com antena 5G integrada pela prefeitura de Campina Grande foi realizada sob amparo de modelagem jurídica que permite a contratação de soluções inovadoras e que foi desenvolvida pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), no programa Conecta 5G.

Para viabilizar este projeto piloto com a Prefeitura de Campina Grande, a Qualcomm Technologies, Inc. está fornecendo a plataforma Qualcomm® FSM™100xx 5G RAN para a small cell da Airspan. A Juganu fornece a luminária, que também utiliza o Qualcomm® Internet Processor (IPQ) para permitir conectividade Wi-Fi, e que terá a small cell da Airspan. A Padtec – fornecedora de equipamentos de transmissão óptica de alta capacidade baseados na tecnologia DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) – fará, em parceria com a Trópico, a integração, a adaptação e o suporte de toda a solução end-to-end Small Cell 5G AirSpan mais 5G Core, para garantir o seu completo funcionamento.

A V.tal é a responsável pela infraestrutura de conectividade em fibra ótica da luminária e seus equipamentos (antena “small cell” 5G, wifi, câmera, etc.), transportando o grande volume de dados em altíssima velocidade através da sua robusta rede e garantindo a qualidade dos serviços oferecidos por esta solução.

Já a Motorola vai fornecer alguns smartphones com tecnologia 5G para o teste dos equipamentos e a Brisanet será a operadora responsável pela rede móvel de acesso do 5G.

Para a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação de Campina Grande, Laryssa Almeida, a cidade, conhecida por sua produção tecnológica, não poderia ficar de fora desse momento importante para o avanço do País em termos de conectividade. “No Brasil, até agora, poucos municípios receberam o sinal do 5G, e Campina, como uma cidade reconhecida por seu alto desenvolvimento tecnológico, está sendo vanguardista como sempre, oferecendo essa tecnologia de forma experimental. A partir de toda uma articulação com vários representantes da iniciativa privada, a gestão pública está viabilizando esta experiência para as pessoas, que em breve vão poder usufruir de uma conexão mais estável e veloz em suas redes móveis”, comemorou a secretária.

“A luminária inteligente com 5G vai melhorar a infraestrutura tecnológica de Campina Grande e apoiar a transformação digital da cidade e da economia local. Esse é o objetivo do Conecta 5G, programa que criou o modelo do uso de iluminação pública para abarcar as antenas 5G”, afirmou o presidente da ABDI, Igor Calvet.

“A Qualcomm tem muito orgulho de fazer parte desta iniciativa no Brasil, fornecendo tanto soluções para small cell, quanto as câmeras e conexão Wi-Fi usadas com a luminária inteligente. Acreditamos que essa ação terá impacto positivo na transformação digital das cidades e na disseminação do 5G, revolucionando as sociedades por meio da tecnologia e permitindo que as Operadoras e ISPs façam uso do mobiliário urbano, como luminárias, para implantar e ampliar a cobertura 5G”, comemora Fiore Mangone, Diretor de Desenvolvimento de Negócios da Qualcomm.

“A rede neutra de fibra ótica da V.tal, pela sua capilaridade e robustez, possui papel fundamental e estratégico para suportar o grande volume de dados e também a baixa latência que o 5G oferece, viabilizando novas soluções e serviços não só para as cidades inteligentes com foco em segurança e otimização de recursos, como também para outras aplicações como o funcionamento de carros autônomos, cirurgias à distância, automação industrial e agrícola entre outros”, afirma José Cláudio Gonçalves (Naval), vice-presidente de Novos Negócios e Inovação, da V.tal.

“O 5G veio para revolucionar a maneira de se conectar aos diversos itens de IOT e ao mundo, mas trouxe imensos desafios de infraestrutura como implementação massiva de antenas nas cidades. A luminária inteligente, além de resolver o problema das antenas, consegue prover outros serviços de IOT que realmente irão tornar as cidades inteligentes e integradas, tais como wi-fi público, controle semafórico, carros autônomos entre outros. É uma verdadeira revolução, tal qual os smartphones foram para a telefonia”, afirma Bruno Gemus, CEO no Brasil da Juganu.

“As soluções modulares 5G RAN da Airspan permitem que os clientes selecionem desde vRAN com base em diferentes splits funcionais até soluções all-in-one (AIO) gNB, permitindo que as operadoras móveis atendam a uma ampla gama de desafios e provisionando as ferramentas para explorar totalmente as avançadas tecnologias 5G. Em Campina Grande estamos implantando o Airspeed AIO gNB outdoor, com rápida implementação, escalabilidade e alto desempenho“, afirma Sergio Kodama, Diretor Comercial da Airspan no Brasil.

“Com a participação nessa iniciativa, nosso objetivo é continuar a fomentar o desenvolvimento tecnológico nacional, a apoiar os avanços da pesquisa e do desenvolvimento no campo das redes 5G e a contribuir para o crescimento de um ecossistema na área de sistemas ópticos, reforçando a nossa posição de líder tecnológico nesse segmento”, destaca Carlos Raimar Schoeninger, CEO da Padtec.

“A luminária Inteligente exemplifica bem a sofisticação tecnológica agregada ao 5G: a combinação de acesso óptico de altíssima velocidade, rádio base e antena 5G de alta capacidade, câmeras de alta definição, dispositivos de IoT e os terminais Wi-Fi e 5G dos usuários, sem contar os softwares de núcleo de rede, responsáveis pelo controle, operação e gerência de tudo isso. A Trópico tem experiência de quase 40 anos no fornecimento de Soluções Integradas de Conectividade e Aplicações (SICA) para redes multi-vendor complexas. Adicionalmente, oferece suporte 24x7x365 ao cliente para garantir o funcionamento dos sistemas e a máxima disponibilidade do serviço à população” afirma Júlio Martorano, Presidente da Trópico.

A Motorola foi pioneira no lançamento de smartphones compatíveis com a tecnologia 5G no Brasil, marcada pela volta ao segmento premium com a família motorola edge. Atualmente, 60% do nosso portfólio já está preparado para essa nova rede. E sabemos da importância da tecnologia para outras formas de conectividade, além do seu potencial transformador. Por isso, também apoiamos projetos como o teste da luminária 5G em Campina Grande, seguindo nosso DNA de sempre apostar em inovação”, afirma Thiago Masuchette, head de Produtos da Motorola no Brasil.

O evento também contou com a presença do Dr. Eduardo Rodrigues, Gerente na Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel de João Pessoa, que destacou o fato de Campina Grande respirar tecnologia e estar em posição de destaque por ser uma das primeiras cidades do país a ter uma luminária 5G instalada. Rodrigues reforçou que o ecossistema promovido pela tecnologia 5G será fundamental no desenvolvimento de oportunidades de negócios em tecnologia na região e colocou a Anatel da Paraíba à disposição da SECTI para futuras parcerias nos mais diversos projetos, tais como as Lan Houses Sociais.

Codecom