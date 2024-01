Moradores participam de passeio de trem e conhecem Fortaleza de Santa Catarina, em Cabedelo

A Colônia de Férias da habitação, promovida pela Prefeitura de João Pessoa através da Secretaria de Habitação Social, inicia a terceira semana de atividades com um passeio de trem e visita a Fortaleza de Santa Catarina, em Cabedelo. O evento é uma parceria com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). Nesta terça-feira (23), os moradores do Residencial Vista do Verde participaram das atividades.

A secretária de Habitação Social, Socorro Gadelha, explicou que a programação da Colônia de Férias é bem diversificada e esse passeio tem um cunho didático e pedagógico, oferecendo aos participantes a oportunidade de conhecer um pouco da história da ferrovia e a importância dela para a economia da Paraíba.

“Nossa equipe técnica e social, que é responsável pela Colônia de férias, sempre tem procurado inovar, por isso nós estamos aproveitando o potencial de nossos técnicos e como um dos nossos colaboradores é formado em guia de Turismo pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), atuarcomo guia durante o passeio. Vai contar histórias de fatos que ocorreram durante a colonização da Paraíba”, destacou.

Ela lembrou que a proposta da Colônia de Férias é promover atividades diversificadas, que vão desde brincadeiras dentro dos residenciais, atividades esportivas e passeios a lugares de relevância histórica, por isso a programação também inclui uma visita a Fortaleza de Santa Catarina, um local de muitas histórias e de grande importância para o Estado da Paraíba. “Além de contemplar as belas paisagens durante a viagem de trem, os participantes da colônia vão participar de uma aula de história da Paraíba transformando o passeio num evento educativo para as crianças e adolescentes”, ressaltou Socorro Gadelha.

O secretário executivo de Habitação, Beto Pirulito, lembrou que o prefeito Cícero Lucena sempre tem dito que o compromisso da gestão, “é mudar a vida das pessoas contempladas com uma moradia do Programa Habitacional da Prefeitura, oferecendo uma moradia digna e confortável com mais qualidade de vida e a Colônia de Férias tem proporcionado tudo isso e levantando a autoestima das famílias”. Ele adiantou que esta semana o primeiro passeio foi com os moradores do Residencial Vista do Verde, no Bairro das Indústrias e nesta quarta-feira (24), o passeio vai ser com as famílias do Residencial Vista Alegre em Colinas do Sul.

O guia de Turismo, Luciano Souza, que faz parte da equipe técnica da Semhab, explicou que durante o passeio conta um pouco da história da Paraíba e do município de Cabedelo, mostrando também a importância do Estuário do Rio Paraíba e o Rio Sanhauá, a importância ferroviária para o desenvolvimento do Estado e o crescimento das cidades de João Pessoa e Cabedelo. “Nós ilustramos o passeio com informações, transformando uma simples viagem de trem num momento didático, educativo e cultural, como surgiu a Rede Ferroviária Federal hoje CBTU (Companhia Brasileira de Trans Urbanos), a construção das estações de João Pessoa e Cabedelo que são as mais antigas do Estado”.

A dona de casa Prisciane Marcolino dos Santos acompanhou os filhos Caio Victor, de cinco anos, e Kauane Valesca, de 11 anos, que estão participando da Colônia de Férias, aproveitando para agradecer a Semhab e a Prefeitura pela iniciativa de ocupar os jovens com atividades durante o período das férias escolares. “É a primeira vez que Caio andou de trem e Kauane gosta de conhecer coisas novas e esse passeio foi muito bom, porque eles ficam dentro de casa sem ter o que fazer, e, na Colônia de Férias eles participam de atividades saudáveis com a equipe da Semhab. Nesses passeios acompanhamos nossos filhos, o que também é muito bom. Eu já conhecia Cabedelo, mas dessa vez fiquei sabendo de fatos históricos, que eu não conhecia”.

A estudante Deyse da Silva, de nove anos, disse que o passeio de trem e a visita a Fortaleza de Santa Catarina foi muito bom, pois ela ficou conhecendo fatos da história da Paraíba que não sabia, sobre a importância do Estuário do Rio Paraíba para a colonização do Estado e a contribuição da ferrovia e do Porto de Cabedelo para o desenvolvimento da região. “ O guia contou histórias que nós não conhecíamos, além de a viagem ser um momento de muita alegria”, comentou.