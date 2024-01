confira a disputa pela artilharia e assistências

O Campeonato Paraibano 2024 está em andamento. São 10 times na disputa, mas só um vai levantar a taça de campeão. Mas quem vai ser o goleador desta edição? E o garçom? A resposta vai ser conhecida no dia 7 de abril, dia marcado para acontecer o segundo jogo da final.

O Jornal da Paraíba apresenta, rodada a rodada, a briga pela artilharia e pelo posto de garçom do Campeonato Paraibano 2024

Campeonato Paraibano 2024

Artilharia

2 Gols

Kiko (Botafogo-PB)

1 Gol

Bruno Leite (Botafogo-PB)

Dayvison Mosquito (Botafogo-PB)

Bruno Mota (Botafogo-PB)

Eduardo (Campinense)

Jair (Nacional de Patos)

Wanderson (Pombal)

Tharlles (Pombal)

Emerson (Serra Branca)

Marcelo Toscano (Serra Branca)

Gols contra

Rodrigo Oliveira (do Botafogo-PB, em favor do São Paulo Crystal)

Assistências

1 Assistência

Anderson Paulista (Serra Branca)

Dayvison Mosquito (Botafogo-PB)

Luiz Felipe (Botafogo-PB)

Kelven (Pombal)

Mastherson (Pombal)

Luan Santos (Campinense)

