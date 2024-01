Na CBN, Carlos Lupi confirma que PDT vai apoiar reeleição de Cícero Lucena em João Pessoa

Em entrevista à rádio CBN Paraíba, nesta sexta-feira (19), o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, confirmou que o partido vai apoiar o projeto de reeleição do prefeito Cícero Lucena (PP). Ministro da Previdência Social, Lupi cumpre agenda política e administrativa no estado hoje.

“Nós estamos ainda numa fase da política de conversa, de diálogo, eu tenho um bom diálogo com o governador João, que eu conheço há muitos anos, eu tenho um bom diálogo com o prefeito de João Pessoa, prefeito Cícero, que nós vamos apoiar pra prefeito”, comentou.

Carlos Lupi também comentou sobre a manutenção do advogado Marcos Ribeiro no comando da executiva do PDT da Paraíba. Há alguns meses, informações de bastidores apontavam que haveria uma articulação política do grupo do prefeito Cícero Lucena para que a primeira-dama Lauremília Lucena assume a presidência da legenda.

“Marcos Ribeiro é membro da executiva nacional e representa o partido nessa fase de reconstrução, da gente tentar fazer o partido crescer com qualidade, com conteúdo, com compromisso social, e nós estamos conversando também o melhor caminho a tomar”, disse o presidente.

Agenda de Lupi na Paraíba

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi iniciou agenda na Paraíba inaugurando uma agência do INSS no município de Sousa, no Sertão paraibano. Segundo ele, os investimentos são da ordem de R$ 2 milhões.

Na parte da tarde, na capital, ele terá encontro com o governador João Azevêdo e o prefeito Cícero Lucena para assinatura de um protocolo de intenção para celebração de acordos de cooperação técnica entre o Governo da Paraíba e o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). A solenidade acontece às 15h, na Gerência Executiva do INSS, Centro.

À noite, estará na plenária que o diretório estadual do PDT realizará em Campina Grande, prevista para ter início às 18h. Por lá, a expectativa é que o partido assegure legenda para o advogado André Ribeiro como pré-candidato à Prefeitura, nas eleições deste ano.

André integra o chamado Fórum Pró Campina que tem outros dois nomes na disputa: o secretário Jhony Bezerra (PSB), o deputado Inácio Falcão (PCdoB) e o professor Márcio Caniello (PT).