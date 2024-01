Gitana Pimentel e escolas de samba agitam prévia carnavalesca no Sabadinho Bom

Já entrando no clima do Carnaval, o Sabadinho Bom deste sábado (20) teve um ritmo diferente. As centenas de pessoas que compareceram à Praça Rio Branco, no Centro Histórico da Capital, curtiram uma prévia carnavalesca ao som da cantora paraibana Gitana Pimentel e das escolas de samba Unidos do Roger e Independente de Mandacaru. O evento é promovido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), sempre a partir do meio-dia.

“Nós elaboramos a programação do Sabadinho Bom do mês de janeiro integrada a questão do Carnaval, por isso que estamos levando escolas de samba para o evento, que é um ambiente de celebração do choro, do samba e nada mais importante do que também colocarmos aí as nossas escolas de samba na nossa prévia de Carnaval”, destacou Marcus Alves, diretor executivo da Funjope.

A primeira atração da tarde foi a cantora paraibana Gitana Pimentel, que agitou o público com um repertório bastante variado, com músicas baianas em ritmo de samba, além de outros estilos musicais. “A gente fez uma super prévia de Carnaval mesmo, até porque tivemos a participação das escolas de samba. Nós preparamos um show especial que tenho, que é o ‘SamBahia’. A gente pega músicas baianas e toca em samba, que é o que o público do Sabadinho Bom gosta e é apaixonado. E é claro que também não poderia faltar chorinho e o nosso samba raiz”, contou a cantora.

Logo após o show de Gitana, quem tomou conta do palco do Sabadinho Bom foram as tradicionais escolas de samba Unidos do Roger e Independente de Mandacaru, que fizeram o público cair no samba.

A animação passada pelas atrações deste sábado contagiou o público presente. Um dos mais animados era o aposentado Edmilson Sales, de 71 anos. Entusiasta do Sabadinho Bom, ele contou que não perde uma edição do projeto.

“Graças a Deus cheguei aos 71 anos com toda essa energia e disposição. Eu adoro o Sabadinho Bom e todos os finais de semana estou aqui marcando presença. O repertório de hoje foi ótimo para dançar”, destacou o aposentado.

O projeto – O Sabadinho Bom é um evento que promove apresentações musicais de qualidade, nas tardes de sábado, no Centro Histórico, na Praça Rio Branco. Oferece a população pessoense e turistas o melhor do gênero na voz e nos acordes dos principais grupos de chorinho e samba. Firmou-se também como um amplo espaço para a divulgação e valorização cultural musical da cidade, apresentando clássicos musicais e também abrindo oportunidade para as novas gerações e músicos regionais mostrarem o seu trabalho.