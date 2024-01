confira as tendências para o verão 2024

Verão e praia são sempre uma boa combinação, mas assim como as tendências nas passarelas mudam, as tendências da moda praia ou beach wear também se atualizam. O Jornal da Paraíba conversou com especialistas em moda para contar quais são as tendências para essa estação.

Tendências para a moda praia para homens e mulheres

A jornalista de moda Faby Falcão contou que as principais tendências para a moda praia são o handmade (crochê e macramê), as transparências e aplicações de bordados nos biquínis. Podem apostar muito nos acessórios, nos brincos maiores, e os mixes com colares de miçangas também estão em alta.

A consultora de imagem Camila Tejo explica que para os homens a utilização das cores mais intensas e vibrantes como laranja, amarelo, vermelho e pink são tendência para essa estação.

Já para o médico e consultor de imagem masculina Frankly Andrade o verão é a estação que favorece a expressividade do estilo criativo, moderno e, nos finais de tarde, do estilo romântico. Estampas florais, animal print e geométricos são cíclicos e sempre em alta neste período do ano. Cores mais quentes em período diurno são regra quase imutável.

Cores e texturas que podem podem fazer sucesso no verão

De acordo com Faby, “o crochê é o carro chefe do verão.” Além disso, a jornalista ressalta que “a nossa riqueza artesanal está mais em alta do que nunca! E esta tendência está rolando no mundo todo. Grandes grifes também estão apostando mundo no crochê”.

“O verão pede leveza, simplicidade e conforto, não é mesmo? Isso direcionará para as cores claras: branco, bege, off white, azuis, rosas e amarelos. Além disso, a utilização das cores mais claras trazem conforto térmico nessa estação tão quente. Os looks de verão virão com muito crochê, transparências e amarrações para que você utilize do seu jeito”, explicou Camila Tejo ao Jornal da Paraíba.

Franklyn complementa que “batas e blusas sem alça, calças em linho são praticamente uma regra todos os anos. Bermudas Jorts, sandálias flat e gladiadora, maxi acessórios em metal, peças artesanais especialmente em fibras, franjas e biquinis”.

Acessórios que já são ou podem ser tendência na estação

Um look não está completo sem algum acessório. Faby comentou que as apostas nesse quesito são peças que remetam ao fundo do mar como corais, conchas, pérolas e búzios. Além disso, a correntaria também é uma boa aposta para o verão.

Já para Camila, os acessórios que não podem faltar são os bonés. “Os bonés tem a função de proteção solar, mas isso não significa que não possam estilizar o look. Várias marcas estão apostando em bonés coloridos e até mesmo com bordados com frases, sendo uma peça que trará um diferencial”.

A consultora também fala que acessórios com acabamentos e materiais naturais também serão uma ótima opção. Contudo, não é preciso deixar os seus acessórios do dia a dia de lado. Colares, pulseiras, brincos e anéis metalizados também serão bastante utilizados.

Bolsas para usar com os looks

Faby explica que “sem dúvidas as bolsas de palha são o hit deste verão”. Ela também comenta que “e o mais bacana é que podemos usá-las não somente na praia, mas nos looks do dia a dia também”.

Dicas para combinar com os looks

Para Faby, uma dica infalível para combinar looks de praia com peças do dia a dia, por exemplo, é usar um maiô ou top do biquíni com uma pantalona ou bermuda em alfaiataria ou ainda uma saia de linho. Já para homens, Faby sugere usar um regatão de crochê com uma bermuda de linho.

Camila sugere que a composição das peças seja obersevada e recomenda que as pessoas busquem looks de inspiração em plataformas como o Pinterest. Ela tambem comenta que camisas em linho e algodão, por exemplo, são ótimas apostas e podem ser utilizadas como saída de praia.

Já para combinar os looks com os acessórios, Camila fala que é preciso ter atenção as peças metalizadas que são banhadas ou folheadas a ouro. “O sal do mar e o cloro da piscina podem danificar suas peças”.

Frankly recomenda “Priorizar repetição de cores, especialmente, entre estampas e acessórios no intuito de construir narrativas visuais harmônicas e criativas”.

Calçados para o estação

No quesito dos calçados, Faby indicou uma série de calçados para usar na estação. São eles:

Rasteiras;

Papetes; e

Plataformas.

Camila comenta que “as sandálias fisherman são a grande aposta do verão, mas caso não queira ou não combine com o seu estilo, aposte nas rasteiras, chinelos e sapatos mais confortáveis”.

Além desses calçados, Frankly comentou que os clássicos tênis brancos e sandálias em couro são uma boa opção para o verão.

O que não pode faltar em um look de verão?

Segundo Faby, o que não pode faltar é a ousadia. Além disso, a jornalista enfatiza que “vestir-se primeiramente com peças que condizem com a sua personalidade e estilo. Não é ser uma vítima da moda, mas usá-la sempre a seu favor”.

De acordo com Camila o essencial é manter o seu estilo pessoal. “Nenhuma tendência pode sobressair a sua essência. Busque utilizar as tendências que respeitem e representem o seu estilo pessoal”.

Já para Frankly, “não podem faltar camisarias, fibras naturais e os maxi acessórios que dão um ar especial de personalidade”.

O que NÃO se pode vestir em um look de moda praia?

Faby Falcão explica que “não devemos vestir em um look de beachwear sem dúvidas é algo que não te deixe confortável, que encurte ou expanda a sua silhueta. Opte sempre pelo bom senso e pelo famoso ‘menos é mais’”.

Frankly explica que não é contra esta ou aquela peça ou composição. “O estilo e a ocasião retratam a personalidade de cada pessoa”. Contudo, o especialista sugere que peças em tecidos naturais como algodão e linho sejam usadas, assim permitindo que o corpo troque calor com o meio. Além disso, ele não recomenda acessórios em metal.