Começam inscrições em cursos de idiomas gratuitos do Celest, em João Pessoa

As inscrições em 500 vagas para os cursos gratuitos de Inglês, Espanhol, Francês, Libras e Alemão, oferecidas pelo Centro Escolar Municipal de Línguas Estrangeiras (Celest-JP), acontecem a partir das 8h deste sábado (20). As oportunidades estão abertas para servidores e professores da rede municipal, além do público em geral.

As inscrições podem ser feitas a partir das 8h do próximo sábado (20). Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet (no link acima). Há um manual que ensina como fazer todo o procedimento.

Todos os candidatos precisam informar um e-mail válido na inscrição, obrigatoriamente Gmail, para o preenchimento do formulário e recebimento da confirmação.

Aluna de escola pública que tirou 980 na redação do Enem escrevia até três redações por semana

Caso seja classificado dentro das vagas oferecidas, o candidato receberá um novo e-mail de convocação que o habilita a efetivar a matrícula no curso desejado.

Todos os cursos são totalmente gratuitos, divididos em seis semestres letivos. As aulas são semanais, concentradas em um dia da semana, e terão início no dia 19 de fevereiro, no modo presencial.

Regras para inscrições nos cursos gratuitos do Celest

Professores da rede municipal

Os professores da rede municipal deverão comprovar o vínculo por meio da cópia do contracheque ou declaração do setor assinada e carimbada pelo chefe imediato, além da seguinte documentação:

CPF;

Identidade (certidão de nascimento ou certidão de casamento);

Comprovante de residência;

Uma foto 3×4.

Servidores municipais

O servidor deverá comprovar o vínculo por meio da cópia do contracheque ou declaração do setor assinada e carimbada pelo chefe imediato. O candidato deve ter concluído ou estar cursando ao menos o 6º ano do Ensino Fundamental II.

Público em geral

Esta categoria é destinada para pessoas adultas (maiores de 18 anos) e que tenham concluído ou estejam cursando ao menos o 6º ano do Ensino Fundamental II. Os que já tenham conhecimento do idioma desejado deverão se inscrever para a prova de nivelamento.

Nivelamento

Nesta categoria, são oferecidas vagas para adolescentes e adultos, a partir do nível II de cada idioma. A prova de nivelamento é para os candidatos que possuam algum conhecimento em língua estrangeira (Inglês, Espanhol, Alemão ou Francês) e Libras que pretendam ingressar no Celest, de imediato, em um nível mais avançado – a partir do 2º Estágio/Nível. O candidato deve ter concluído ou estar cursando ao menos o 6º ano do Ensino Fundamental II.

Alunos da rede municipal

As matrículas serão de 7 a 9 de fevereiro e deverão ser efetuadas presencialmente no Celest. Poderá se inscrever alunos a partir do 6º ano do Ensino Fundamental II. Estes só poderão realizar a matrícula nos cursos de Inglês, Espanhol ou Francês.