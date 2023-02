Projeto da UFPB desenvolve softwares gratuitos para empresas

Compartilhe















Um projeto da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) vai desenvolver softwares gratuitos para empresas. A iniciativa irá selecionar empreendedores e startups que tenham novas ideias de softwares para prestar apoio com a criação, desenvolvimento e validação da ideia de forma gratuita.

Vão ser escolhidas as melhores ideias para a implementação de softwares apresentadas por autores e empresas. O período de implementação das aplicações desenvolvidas será de 3 meses e no final eles serão entregues ao cliente gratuitamente, explica a professora e coordenadora do projeto, Adriana Damasceno e ela acrescenta que o objetivo do projeto é ajudar no desenvolvimento da carreira dos candidatos.

As inscrições poderão ser feitas entre os dias 27 de fevereiro a 1° de março. No formulário de inscrição são solicitadas dados pessoais de quem fez a submissão, uma breve descrição da ideia do produto que o candidato deseja desenvolver.

Veja o formulário de inscrição para desenvolvimento gratuito de softwares para empresas para empresas

Seleção para softwares gratuitos para empresas

A seleção faz parte do projeto de extensão “Oficina de startups: Incentivando o empreendedorismo acadêmico para criação de MPVs de startups de software”.

O projeto incentiva o empreendedorismo paraibano e tem apoio da Pró-reitoria da universidade junto com o Programa de Bolsas de Extensão (Probex) e da Agência UFPB de Inovação Tecnológica (INOVA-UFPB).

Apenas as melhores ideias serão selecionadas pelo grupo, que entrará em contato pelo telefone. No período de seleção, vão ser avaliadas a clareza da ideia e a disponibilidade do propositor em participar de reuniões para a coleta de requisitos, desenvolvimento e a aprovação do software.

Os softwares gratuitos serão produzidos por alunos de graduação da área da computação da UFPB, que já atuaram como tutores do projeto Oficina Startups de Software.

O que é o projeto Oficina de Startups da UFPB

O projeto de extensão Oficina de Startups acontece desde 2019, com o objetivo de incentivar o empreendedorismo no estado. Contando com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da UFPB, por meio do Programa de Bolsas de Extensão (Probex) e da Agência UFPB de Inovação Tecnológica (INOVA-UFPB).

Adriana Damasceno afirma que “Como em todo projeto de extensão da UFPB, o que a gente busca é fazer alguma diferença na comunidade. Assim, escolhemos o público de startups e pequenos empreendedores para ajudar na caminhada deles e oferecer mais condições para que eles possam melhorar os negócios”. Mais informações podem ser obtidas no perfil do @Instagram.

