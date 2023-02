Vacina garantida

Prefeitura inicia neste sábado vacinação com bivalente para pessoas imunocomprometidas

24/02/2023 | 17:00 | 1002

Neste sábado (25), a Prefeitura de João Pessoa inicia para um novo grupo a imunização com a dose de reforço com a vacina bivalente, que oferece proteção contra a variante original da Covid-19 e contra as cepas que surgiram posteriormente, incluindo a Ômicron, variante BA.4 e BA.5. O novo grupo é composto pelas pessoas imunocomprometidas, que assim como os idosos com mais de 70 anos, devem procurar o Santuário Mãe Rainha, no Aeroclube; ou os shoppings Liv Mall e Shopping Tambiá para receberem a dose do imunizante Pfizer bivalente.

As demais doses da vacina contra Covid-19 estão disponíveis para crianças a partir de seis meses – doses monovalentes, sendo referência para vacinação o Mangabeira Shopping, que atenderá das 8h às 16h com acesso a pedestres e drive-thru. No local também serão disponibilizadas todas as vacinas do calendário de rotina.

Pessoas imunocomprometidas – Fazem parte desse grupo pessoas transplantadas, de órgão sólido ou medula óssea; pessoas com HIV (PVHIV); com doenças inflamatórias em atividade e em uso de corticóide por mais de 14 dias; que fazem uso de imunossupressores ou imunobiológicos que levem a imunossupressão; com erros inatos da imunidade (imunodeficiência primária); com doenças renais crônicas, em hemodiálise; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos seis meses; e com neoplasias hematológica. Para esses casos, é necessário apresentar comprovação documental ou declaração médica para serem vacinadas com a Pfizer bivalente.

Covid-19 – As crianças a partir de seis meses de idade, que iniciaram o esquema vacinal nos dias 14 de novembro (com comorbidade) e 1º de janeiro (sem comorbidades), devem tomar a segunda dose com 28 dias ou a terceira dose com 60 dias com imunizantes Pfizer-BioNTech baby.

A Pfizer bivalente, disponibilizada para idosos a partir de 70 anos e pessoas imunocomprometidas,deve ser administrada somente para dose de reforço para quem já iniciou o esquema vacinal com, pelo menos, duas doses das vacinas monovalente, com intervalo de 4 meses (120 dias) da última dose de reforço ou última dose do esquema primário (básico) com as vacinas Coronavac, Pfizer, AstraZeneca ou Jansen.

Vacinação domiciliar – Os idosos 70+ acamados, restritos aos leitos e assistidos pela Atenção Básica ou do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) da Prefeitura de João Pessoa, podem realizar o agendamento pelo Disque Vacina (83) 9.8645-7727, de segunda a sexta-feira, para serem imunizados em casa.

Documentação – No momento da vacinação, é necessário apresentar um documento oficial e cartão de vacina que comprovem outras doses dos imunizantes que previnem contra Covid-19 e Cartão do SUS.

O Ministério da Saúde (MS) recomenda que as vacinas contra a Covid-19 podem ser administradas simultaneamente com os imunizantes do calendário vacinal ou em qualquer intervalo na faixa etária de seis meses de idade ou mais.

Locais para vacinação em João Pessoa neste sábado (25):

Todas as vacinas do calendário de rotina e contra Covid-19;

Com a bivalente APENAS para idosos 70+ e pessoas imunocomprometidas

– Mangabeira Shopping (pedestres e drive-thru) – 8h às 16h

Idosos acima 70 anos e pessoas imunocomprometidas (sem agendamento)

1ª dose: Dose única – Imunizante Pfizer bivalente

– Santuário Mãe Rainha – bairro Aeroclube (drive-thru e pedestre) – 8h às 16h

– Shopping Liv Mall – bairro Jardim Oceania – 10h às 16h

– Shopping Tambiá – bairro Tambiá – 10h às 16h