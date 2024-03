Montadora de motos elétricas em Campina Grande deve gerar 500 empregos

Um protocolo de intenções para instalação da Vetys Motors, montadora de motos elétricas, e um Centro de Distribuição de ar-condicionado em Campina Grande foi assinado na sede da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiep), nesta quarta-feira (27).

A ação faz parte do Programa de Desenvolvimento Econômico do governo da Paraíba que contempla a interiorização de ações voltadas à industrialização.

Segundo o governador João Azevêdo (PSB), a projeção é de que o negócio gere 500 empregos diretos e indiretos. Além disso, projetou o gestor, o faturamento estimado em 36 meses é de R$ 866 milhões.

Na avaliação do governador João Azevêdo, a chegada da empresa abre mais uma grande frente de negócios, com o compromisso de grandes investimentos no estado.

“Trata-se de um grupo que vem somar e impulsionar o nosso desenvolvimento, começando pela montadora de motos elétricas e pelo centro de distribuição de ar-condicionado, que distribuirá para todo o Brasil”, destacou o gestor.

O grupo Vetys Motors atua na área de equipamentos de energias renováveis e está entre os 10 maiores fornecedores do Brasil em equipamentos de geração solar, com diversos produtos no segmento.