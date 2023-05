Esta semana

Sedurb realiza serviços de manutenção e zeladoria em praças públicas de seis bairros da Capital

17/05/2023 | 09:00 | 74

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), da Prefeitura de João Pessoa, realiza, até a próxima sexta-feira (19), ações de manutenção e zeladoria em praças públicas de seis bairros da cidade.

De acordo com o cronograma da pasta, recebem os serviços a Praça do Caju (Bessa); Praça do Cremosinho (Cristo); Praça Ednalda Mota (Costa e Silva); Praça Chateaubriand de Sousa Arnaud (Manaíra); Praça Ernani Sátiro e a Praça da Amizade (Rangel).

Nesses espaços serão realizados reparos técnicos e estruturais, troca e consertos de equipamentos, pinturas e outras melhorias.

O secretário Fábio Carneiro disse que a iniciativa visa garantir a preservação do patrimônio público e proporcionar uma melhor qualidade de vida à população.

Ele ressaltou ainda que, graças ao planejamento elaborado desde o início do ano, as equipes da Sedurb estão presentes rotineiramente nos 64 bairros e comunidades da cidade. “A cada semana estamos em um bairro ou comunidade diferente, atendendo às demandas da população e atuando para que a nossa cidade esteja cada vez mais agradável e organizada”, observou, Fábio Carneiro.

Solicitações – A população pode solicitar as ações de manutenção e zeladoria entrando em contato pelo telefone 3218-9300 ou e-mail [email protected] Os pedidos são anexados ao cronograma periódico da pasta e atendidos conforme a urgência de cada situação.