Esquema de extração e venda irregular de minérios na PB e RN é investigado pela Receita Federal

Foi deflagrada nesta quarta-feira (17) uma operação para combater um esquema de extração e venda irregular de minérios, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. A ação, denominada de Operação Cordyceps, foi comandada pela Receita Federal e Polícia Federal.

São cumpridos seis mandados de busca e apreensão nas residências dos sócios e nas empresas investigadas, na Paraíba e no Rio Grande do Norte.

Com a Operação Cordyceps os órgãos participantes apuram os indícios encontrados durante as investigações de extração de minérios sem autorização legal, bem como a aquisição da extração irregular de pequenos produtores locais, que são então beneficiados e comercializados com empresas nacionais e do exterior.

Há indícios de crime contra a ordem tributária, pela contabilização irregular dos minérios adquiridos em pequenas propriedades e sonegação fiscal, e de crime ambiental, por parte da extração ocorrer em áreas de proteção permanente.

A Seção Especial de Pesquisa e Investigação (Sapei), do Rio Grande do Norte, a Equipe de Fiscalização com Fraudes Estruturadas (Eqfrau04) e a Divisão de Vigilância e Repressão (Direp04) participam dos mandados de busca e apreensão. As equipes buscam comprovar indícios de contabilização irregular de despesas operacionais, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro por parte dos investigados.

Participam da operação onze auditores-fiscais e analistas da Receita Federal do Brasil e vinte policiais federais.

O nome da operação, Cordyceps, refere-se a um fungo que se apodera do controle de alguns insetos e os faz agirem em seu interesse. Do mesmo modo, os investigados se utilizam de pequenos produtores locais para explorar irregularmente minérios, que são então beneficiados e comercializados pelas empresas.

destaques

extração de minérios

polícia federal

Receita Federal

venda de minérios

Jornal da Paraíba

