Com goleada, Botafogo-PB faz sua melhor estreia em Campeonatos Paraibanos no século 21

A vitória do Botafogo-PB por 5 a 1 contra o São Paulo Crystal. pela 1ª rodada do Campeonato Paraibano Unipê 2024, teve um sabor especial para o Belo. Acontece que essa foi a melhor estreia da equipe no campeonato estadual em todo o século 21. Tanto foi o resultado com mais gols marcados pelo Alvinegro, quanto o placar com a maior diferença a favor do time de João Pessoa.

Com a vitória, o Botafogo-PB assumiu, momentaneamente, a liderança da tabela de classificação do Campeonato Paraibano. O técnico Cristian de Souza parabenizou a postura da equipe dentro de campo. Para ele, a estreia do Botafogo-PB no estadual foi uma prova de que o time colocou em prática tudo o que foi trabalhado durante a pré-temporada.

“Estou muito satisfeito com a aplicação da nossa equipe. Demonstraram organização, capacidade de marcação, a maioria dos nossos gols, no 2º tempo, foram roubando a bola dos adversários. Tudo dentro daquilo que a gente trabalhou nesses 60 dias. Então dou os parabéns para a nossa equipe, para os nossos jogadores”, disse Cristian de Souza, técnico do Botafogo-PB.

Resultados das estreias do Botafogo-PB no Campeonato Paraibano no século 21

2001 | Atlético-PB 0 x 1 Botafogo-PB

2002 | Botafogo-PB 2 x 4 Serrano-PB

2003 | América-PB 1 x 2 Botafogo-PB

2004 | Miramar 0 x 3 Botafogo-PB

2005 | Botafogo-PB 2 x 0 Perilima

2006 | Botafogo-PB 1 x 0 Nacional de Cabedelo

2007 | Desportiva Guarabira 1 x 3 Botafogo-PB

2008 | Botafogo-PB 1 x 0 Desportiva Guarabira

2009 | Nacional de Patos 2 x 1 Botafogo-PB

2010 | Atlético-PB 1 x 3 Botafogo-PB

2011 | Botafogo-PB 1 x 1 Nacional de Patos

2012 | Paraíba 1 x 1 Botafogo-PB

2013 | Botafogo-PB 1 x 0 CSP

2014 | Atlético-PB 1 x 0 Botafogo-PB

2015 | Botafogo-PB 2 x 0 Miramar

2016 | Paraíba 0 x 0 Botafogo-PB

2017 | Botafogo-PB 2 x 1 Internacional-PB

2018 | Botafogo-PB 2 x 1 Serrano-PB

2019 | Botafogo-PB 4 x 1 Perilima

2020 | Botafogo-PB 2 x 0 São Paulo Crystal

2021 | Sousa 0 x 1 Botafogo-PB

2022 | Atlético-PB 0 x 1 Botafogo-PB

2023 | Sousa 1 x 1 Botafogo-PB

2024 | Botafogo-PB 5 x 1 São Paulo Crystal

