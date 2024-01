Camarotes começam a ser instalados e evento deve reunir 2 milhões de pessoas e injetar R$ 100 milhões

19/01/2024 |

A Prefeitura de João Pessoa já deu início a montagem dos camarotes na Avenida Epitácio Pessoa, que se transformará na Via Folia para os desfiles de oito blocos que integram as prévias de Carnaval da Capital paraibana no período de 2 a 9 de fevereiro. A estimativa é de que as prévias devam reunir mais de dois milhões de pessoas e injetar cerca de R$ 100 milhões na economia local.

Durante a semana, o secretário de Turismo de João Pessoa (Setur-JP), Daniel Rodrigues, se reuniu com diversos setores da estrutura municipal e estadual para discutir e alinhar pontos de segurança no entorno da avenida. “Foram reuniões estratégicas para definição do esquema de segurança e quais são as atribuições de cada instituição para entregar um evento 100% seguro para paraibanos e turistas”, afirmou o secretário.

Foram discutidos pontos como a instalação de bases da Polícia Militar e Guarda Civil Metropolitana; ações educativas e preventivas da Secretaria de Saúde relacionadas à segurança alimentar, procedência dos produtos e prática de preços por parte dos comerciantes; acessibilidade e mobilidade das pessoas nas áreas dos camarotes.

“Há um comprometimento muito grande de todos os parceiros deste grande evento, que terá repercussão nacional, com João Pessoa sendo mostrada para todo o país como uma cidade mais alegre e preparada para superar as expectativas dos nossos visitantes e que também tem Carnaval”, enfatizou Daniel Rodrigues.

Os blocos que passarão pela Via Folia serão: Vumbora, Atletas, Banho de Cheiro, Virgens de Tambaú, Agitada Gang, Muriçoquinhas, Cordão do Frevo Rasgado e Muriçocas do Miramar. Todos integram a Associação Folia de Rua, entidade responsável pela organização dos desfiles. Já a empresa Medow Entretenimento está responsável pela decoração interna e externa dos camarotes.