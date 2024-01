Aluna de escola pública que tirou 980 na redação do Enem escrevia até três redações por semana

Jasmin Rocha, de 18 anos, escrevia até três textos por semana durante o processo de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023 e conseguiu alcançar uma pontuação de 980 na redação. Essa foi a maior nota registrada entre os candidatos da Paraíba na prova de produção textual. Esse ano, nenhuma nota mil foi consquistada pelos estudantes do estado.

“Eu geralmente escrevia entre uma até três [redações]. Uma, de fato, eu escrevia na escola, no programa com o professor, e com isso eu consegui ter um suporte para construir um texto dissertativo-argumentativo, porque no início do ano eu não tinha base nenhuma de como escrever uma redação. E também via quais os temas estavam em alta e poderiam cair como tema na redação. Escrever e reescrever as redações para você ter um bom aproveitamento do seu estudo.”, explicou a estudante que tirou 980 na redação.

A jovem contou que não acreditou no resultado quando viu a nota no exame.

Eu não tinha acreditado que tinha tirado uma nota tão alta. Fiquei em choque na hora. Eu não acreditei”, declarou Jasmin.

O tema da redação do Enem 2023 foi “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”.

Apesar de ter tirado 980 na redação, Jasmin explicou que a disciplina não era a favorita dela na escola, mas se deu a oportunidade de conhecer a matéria, viu que tinha afinidade com a construção de textos e se aprimorou na escrita dissertativa-argumentativa, que é o modelo de redação a ser redigido no Enem. Isso fez com a percepção dela mudasse.

Com o tempo, como eu fui estudando muito mais, eu descobri que era uma disciplina muito interessante, que eu tinha muita afinidade, e ela se tornou minha disciplina favorita”.

Jasmin quer fazer graduação em Direito. Para tentar uma vaga, arotina dela se iniciava cedo. Pela manhã às 7h30, a estudante começava os estudos na escola e ficava no local até as 17h. Após sair, Jasmin chegava em casa e ainda separava um tempo, de pelo menos duas horas, para estudar e dar mais foco nas redações e, também, com outras matérias.

Eu organizava meu tempo dessa forma, intercalando as matérias, pois foi a forma que eu conseguia me adaptar melhor e tirar um bom proveito disso”.

Estudante usou mapas mentais para estudar redação

Além da prática constante de redigir textos para alcançar a nota de 980 na redação, Jasmin também utilizou mapas mentais para organizar os estudos e ter um bom desempenho nas redações.

Mapas mentais são como esboços visuais que ajudam a organizar informações de forma criativa, usando cores e conexões, além de palavras-chave, para representar ideias e conceitos de uma maneira mais fácil.

De início, eu utilizei bastante os mapas mentais para entender como funcionava a estrutura da redação do Enem, além do meu professor disponibilizar esse material, eu encontrava na internet também”.

Jasmin priorizou saúde mental para conquistar 980 na redação

A saúde mental tem impacto na hora da prova e manter uma rotina saudável ajuda no desempenho do estudante. Dormir bem, ter bons vínculos sociais, contar com uma rede de apoio, fazer uma atividade física e manter uma alimentação saudável são alguns fatores que fazem uma diferença positiva no cotidiano dos candidatos. Jasmin também comentou sobre a importância de manter a saúde mental.

É importante zelar pela saúde mental, pois sem ela você não consegue estudar”, frisou.

Aos estudantes que vão fazer o Enem 2024, ela disse que é necessário organizar, principalmente, o tempo para ter um bom desempenho e também ter constância nos estudos.