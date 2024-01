Programação de férias no Parque Arruda Câmara segue com atividades educativas e divertidas

A programação de férias no Parque Arruda Câmara (Bica) segue durante todo o mês de janeiro proporcionando atividades educativas e divertidas para as crianças. O espaço é mantido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Semam), e funciona de terça-feira a domingo. Nos finais de semana de janeiro, a entrada no parque custa 1 kg de alimento não perecível. O ‘Bica Solidária’ tem como objetivo estimular a solidariedade e, ao mesmo tempo, promover a preservação ambiental.

Nesta quarta-feira (17), os visitantes participaram de ações educativas que renderam conhecimento sobre a rotina do zoológico, as características de animais silvestres e exóticos e a preservação do meio ambiente através das atividades ‘Desafio Lixo Zero’ e ‘Piquenique dos Animais’. As atividades aconteceram pela manhã e à tarde, promovendo momentos divertidos e de conhecimentos únicos aos participantes.

Dentro da programação, uma das atividades destacou a importância de não descartar lixo na natureza, daí o título ‘Desafio Lixo Zero’. Ao percorrerem as trilhas, os participantes puderam, não apenas desfrutar da beleza natural, mas também desempenhar um papel ativo na remoção de resíduos prejudiciais ao meio ambiente. A competição educativa transformou a ação ambiental em uma experiência envolvente. Ao final, um brinde (simbólico) proporcionou uma recompensa como incentivo à conscientização ambiental. A atividade não apenas limpa o ambiente, mas também educa e inspira, promovendo a prática do cuidar da natureza.

Segundo o diretor do Parque Arruda Câmara, Renato Braga, a programação de férias é elaborada de maneira a dar ao visitante um momento de diversão com informações educativas sobre meio ambiente. “Destacamos que o parque não é apenas um local de entretenimento, mas um espaço educativo e interativo, que permite que os visitantes se conectem de forma única com a natureza e a vida selvagem enquanto desfrutam das férias”, ressaltou.

Os visitantes puderam ainda participar do ‘Piquenique dos Animais’, uma atividade encantadora que envolveu os participantes na preparação das refeições dos animais. A oportunidade de participar ativamente e acompanhar a entrega dessas refeições proporcionou uma compreensão mais profunda da importância da alimentação correta na vida desses habitantes do zoológico e as diferenças entre as espécies.

Artur Bento da Silva, uma das crianças que participou do piquenique, afirma que gostou da atividade. “Eu vi como cuidar da natureza, como cuidar dos animais e de saber qual é a alimentação deles. Achei interessante a alimentação dos macacos. Eu vim para participar e gostei muito, eu já conhecia a Bica, mas nunca tinha participado de uma atividade”, disse.

A mãe de Artur, Valéria Bento da Silva, conta que já conheciam a Bica e tinham visitado o Recinto das Aves num outro momento, “mas atividade assim, de piquenique, essa questão da introdução alimentar dos animais, foi a primeira vez e achei muito legal porque a gente tem uma programação de férias diferente e ele gosta muito daqui. Espero que cada vez criem mais coisas assim, porque é muito legal, eles serem assim orientados e ensinados sobre os cuidados com a natureza, com os animais”, afirmou.

A bióloga Marilia Maia explica que objetivo principal da atividade é a aproximação do visitante com a rotina do zoológico. “A atividade foi para a gente mostrar como funciona a cozinha, como funciona a alimentação dos animais e mostrar que a gente tem um cuidado com essa alimentação, porque existe uma dieta e é tudo organizado para cada animal. Então, as crianças participaram fazendo as bandejas para elas viverem um pouco do que é a nossa rotina. A ideia é fazer atividades assim para que a gente consiga aproximar o visitante do que realmente acontece aqui diariamente e que eles não ficam sabendo”, destacou.

Serviço – Localizado na Avenida Gouveia Nóbrega, s/n – Roger, o Parque abre de terça à domingo, das 8h às 17h. A bilheteria funciona apenas até às 16h. Durante o mês de férias não fecha para almoço. A taxa ambiental de entrada custa R$ 3,00. Crianças com até 7 anos, PcDs e idosos acima de 65 anos não pagam entrada.