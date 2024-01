Qual a nota de corte para Odontologia na Paraíba

O curso de Odontologia está entre os mais concorridos nas universidades públicas da Paraíba e também é um dos que têm as maiores notas de cortes do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que seleciona novos alunos. O Jornal da Paraíba elaborou uma lista de nota de corte para Odontologia nas instituições da Paraíba, nas mais diversas modalidades.

No estado, as instituições públicas que oferecem o curso são a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), sendo que nesta ele é o mais concorrido.

Para os estudantes que sonham com Odontologia, esta reportagem traz as notas de corte do Sisu 2023.1 em todas as modalidades. Elas podem servir como base para saber se a nota obtida no Enem é suficiente para ingressar no curso.

Qual a nota de corte para Odontologia na UFPB

A UFPB oferece o curso de Odontologia apenas em João Pessoa. As notas de corte dele na instituição vão de 586,5 a 823,99 pontos.

823,99 pontos – para candidatos em ampla concorrência ou pelo sistema de bonificação estadual;

720,26 pontos – para candidatos que estudaram em escolas públicas, independentemente da renda;

705,38 pontos – para candidatos que estudaram em escolas públicas e tenham renda familiar de até 1,5 salário por pessoa;

684,46 pontos – para candidatos pretos, pardos ou indígenas que estudaram em escolas públicas e tenham renda familiar de até 1,5 salário por pessoa;

683,34 pontos – para candidatos pretos, pardos ou indígenas que estudaram em escolas públicas, independentemente da renda;

609,62 pontos – para candidatos com deficiência que estudaram em escolas públicas, independentemente da renda;

586,5 pontos – para candidatos com deficiência que estudaram em escolas públicas e tenham renda familiar de até 1,5 salário por pessoa.

Qual a nota de corte para Odontologia na UFCG

A UFCG oferece o curso de Odontologia apenas em Patos, no Sertão do Estado. As notas de corte dele na instituição vão de 674 a 743,13 pontos.

743,13 pontos – para candidatos em ampla concorrência ou pelo sistema de bonificação estadual;

705,84 pontos – para candidatos que estudaram em escolas públicas, independentemente da renda;

701,54 pontos – para candidatos que estudaram em escolas públicas e tenham renda familiar de até 1,5 salário por pessoa;

684,68 pontos – para candidatos pretos, pardos ou indígenas que estudaram em escolas públicas, independentemente da renda;

674,94 pontos – para candidatos pretos, pardos ou indígenas que estudaram em escolas públicas e tenham renda familiar de até 1,5 salário por pessoa.

Qual a nota de corte para Odontologia na UEPB

A UEPB oferece o curso de Odontologia apenas em Campina Grande e em Araruna. As notas de corte dele na instituição vão de 563,03 a 800,68 pontos.

Nota de corte para Odontologia em Campina Grande

800,68 pontos – para candidatos em ampla concorrência ou pelo sistema de bonificação estadual;

712,78 pontos – para candidatos que estudaram em escolas públicas ou tiveram bolsa em escola particular, independentemente da renda;

676,95 pontos – para candidatos autodeclarados negros;

673,85 pontos – para candidatos indígenas;

644,43 pontos – para candidatos quilombolas;

581,81 pontos – para candidatos com deficiência;

563,03 pontos – para candidatos transexuais, travestis e transgêneros.

Nota de corte para Odontologia em Araruna

757,76 pontos – para candidatos em ampla concorrência ou pelo sistema de bonificação estadual;

699,85 pontos – para candidatos que estudaram em escolas públicas ou tiveram bolsa em escola particular, independentemente da renda;

663,14 pontos – para candidatos autodeclarados negros;

638,08 pontos – para candidatos indígenas;

628,29pontos – para candidatos com deficiência;

587,93 pontos – para candidatos quilombolas.