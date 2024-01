Funjope divulga resultado do edital das Prévias do Carnaval Tradição no Portal da Transparência

A Prefeitura de João Pessoa, por meio de sua Fundação Cultural (Funjope), divulgou, nesta quarta-feira (10), no Portal da Transparência o resultado final do Chamamento Público nº 60.009/2024, que diz respeito à concessão de incentivo a projetos de cultura popular vinculados ao ciclo do Carnaval pelo Fundo Municipal de Cultura.

“Nós já temos um histórico de trabalharmos com editais, sobretudo no Carnaval Tradição, para valorizarmos as agremiações mais históricas e populares do Carnaval de nossa cidade. A Prefeitura, por meio da Fundação vai ofertar em torno de R$ 900 mil para o Carnaval Tradição este ano”, afirma o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Desde o ano passado que a Funjope vem dialogado com todos os representantes das agremiações para garantir um Carnaval profissional e bem planejado. “Todos estamos confiantes que faremos um belíssimo Carnaval nos bairros, com o Carnaval Tradição. A gente já deixou tudo planejado e organizado. Com esses resultados as agremiações têm a segurança e a tranquilidade da manutenção da nossa história e da nossa memória por meio do Carnaval”.

De acordo com o documento, foram aprovadas 43 propostas de projetos culturais do Carnaval Tradição 2024, beneficiadas com incentivo da Lei nº 7.380/01, modificada pela Lei nº 9.560/01. Foram contempladas escolas de samba, clubes de orquestras, tribos indígenas e ala ursas.

O edital pode ser conferido no Portal da Transparência, através do link: https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=8882

Prévias – As prévias do Carnaval Tradição de João Pessoa começam nesta sexta-feira (12) na Avenida Floriano Peixoto, no bairro de Jaguaribe, abrindo as festividades carnavalescas da Capital. A programação inclui desfiles de tribos indígenas, grupos de maracatu, ala ursas, clubes de frevo e outras manifestações tradicionais da cultura popular. A programação faz parte das atrações do Folia de Rua e Carnaval Tradição, que se estende até o dia 12 de fevereiro.