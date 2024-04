Prefeitura implanta binários nos Bancários para melhorar fluidez e segurança do tráfego de veículos

A partir desta terça-feira (2), a Prefeitura de João Pessoa, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP), em parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), vai operacionalizar novos binários nos Bancários, com o objetivo de proporcionar mais opções para o tráfego de veículos no bairro. Os binários fazem parte do projeto de requalificação das Três Ruas, e também vão contribuir para a continuidade das obras da ponte, pois o final das Três Ruas ficará interditado durante nova etapa dos trabalhos, agora para a interligação das Três Ruas com a ponte.

Como fica – Os veículos que vêm sentido bairro/Centro, a partir da Rua Rosa Lima dos Santos, deverão evitar as Três Ruas e seguir pelas ruas Maria Eliete de C. Fabrício, Bancário Enilson Lucena, Bancário Aylsio José Silva, Manoel Firmino do Nascimento e Silvino Xavier Pimentel, chegando à Rua Antônio Miguel Duarte para acesso à principal dos Bancários.

No sentido Centro/bairro, a partir da Rua Antônio Miguel Duarte, os veículos seguirão pelas ruas Alzira C. de Araújo, Est. Oliveiros Fernades Filho, Derlópidas Gomes Neves, Luíz Prímola da Silva e Aristides Madureira Barros, até a Rua Rosa Lima dos Santos.

Praça da Paz – No entorno da Praça da Paz também haverá mudanças no trânsito com a implantação de binários. Os veículos que vêm no sentido bairro/Centro, não mais poderão entrar à direita na Rua Carlos da Silva Brandão, a partir da UPA, que passará a ser mão-única no sentido Rua Delópidas Gomes Neves para a Rua Empresário João Rodrigues Alves. A Rua Gutemberg Moraes Paiva passará a ser mão-única, no sentido Rua Empresário João Rodrigues Alves para a Rua Derlópidas Gomes Neves.

Ainda no entorno da Praça da Paz, a Rua Gutemberg Morais Paiva será mão-única no sentido Derlópidas Gomes Neves, e a Rua Tubal da Silva Brandão será mão-única no sentido Derlópidas Gomes Neves para Rua Bancário Aylsio José Silva.

O superintendente de mobilidade urbana da Capital, Expedito Leite Filho, destacou a importância dos binários para melhorar a fluidez o tráfego de veículos em todo o bairro, bem como nesta etapa das obras da ponte no final das Três Ruas. “A partir das 6h da manhã desta terça-feira (2), vamos iniciar a operação dos novos binários como mais uma opção para o trânsito nos Bancários. Toda a sinalização vertical e horizontal está sendo finalizada por nossas equipes. Também vamos disponibilizar 25 agentes de mobilidade para orientar os condutores nestes primeiros dias de operação dos binários, para que tudo ocorra com segurança”, afirmou.

Transporte público – Por conta da continuidade das obras da ponte no final das Três Ruas e a interdição do tráfego de veículos no trecho, as linhas 518 – Bancários/Epitácio e 304 – Bancários/Castelo Branco, seguirão o itinerário conforme dos novos binários até a liberação do trecho no final das Três Ruas.