Sabadinho Bom recebe Kojak e escolas de samba Malandros do Morro e Pavão de Ouro

O compositor e sambista Kojak e as das escolas de samba Malandros do Morro e Pavão de Ouro vão animar a programação do Sabadinho Bom, neste sábado (13), na Praça Rio Branco, no Centro Histórico de João Pessoa. O evento em praça pública, que valoriza os músicos da cidade, é promovido pela Prefeitura, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope). O samba no pé começa a partir do meio-dia.

“A nossa expectativa é a melhor possível com muita alegria e muito samba no pé. Esperamos esse público maravilhoso, que sempre chega junto, neste sábado. Agradecemos, também, a Funjope pela oportunidade de abrir esse espaço para gente mostrar o nosso trabalho e o trabalho do artista local. , vamo que vamo!”, enfatiza Kojak.

Sambas clássicos, autorais e samba de raiz farão parte do seu repertório. Entre as músicas autorais foi escolhida ‘O Sol e o Temporal’, romântica criada em parceria com Potyzinho Lucena e ‘João Pessoa Abençoada’. “Essa música não pode faltar que é uma canção que fiz para João Pessoa, um samba enredo”. A seleção inclui também ‘Samba da Minha Terra’ (Dorival Caymmi), ‘Coisinha do Pai’ (Jorge Aragão) e, ‘Deixa a Vida me Levar’ (Zeca Pagodinho), entre outros.

Kojak sobe no palco com o banjo, seu instrumento inseparável, acompanhado por dois percussionistas, Francisco Neto e Tiago Almeida, que vão tocar tam tam, surdo, pandeiro, malacacheta e efeitos. No cavaquinho, Potyzinho Lucena. Rafael, no violão, e Renan Resende, na flauta. O show vai cortar ainda com as participações especiais dos seus parceiros musicais Polyana Resende e Mirandinha Santista.

Escolas de samba – Após a apresentação de Kojak, o Sabadinho Bom conta com as apresentações das tradicionais escolas de samba da Capital – Malandros do Morro, do bairro da Torre, e Pavão de Ouro, do bairro São José.

De acordo com a programação do Sabadinho para o mês de janeiro, se apresentarão, no dia 20, as escolas de samba Unidos do Roger e Independentes de Mandacaru e Império do Samba e Acadêmicos do Ritmo, no dia 27.

Projeto Sabadinho Bom – Evento que promove apresentações musicais de qualidade todas as tardes de sábado no Centro Histórico, na belíssima Praça Rio Branco. Oferece a população pessoenses e turistas o melhor do gênero na voz e nos acordes dos principais grupos de chorinho e samba. Firmou-se também como um amplo espaço para a divulgação e valorização cultural musical da cidade, apresentando clássicos musicais e também abrindo oportunidade para as novas gerações e músicos regionais.