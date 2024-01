clubes participantes, regulamento e tabela

O Campeonato Paraibano 2024 vai começar no dia 16 de janeiro, quando dez clubes vão atrás do título de melhor time da Paraíba no futebol profissional. As finais do torneio estão previstas para 31 de março e 7 de abril.

O Jornal da Paraíba fez um levantamento das principais informações da competição. A página terá quais são os clubes participantes, o regulamento, datas importantes e eventuais cotas financeiras para os clubes e vai ser atualizada sempre que tiver novidades.

Campeonato Paraibano 2024: clubes participantes

Atlético-PB

Botafogo-PB

Campinense

CSP

Nacional de Patos

Pombal

São Paulo Crystal

Serra Branca

Sousa

Treze

Regulamento

O Campeonto Paraibano 2024 será disputado por 10 clubes. Na primeira fase, todos se enfrentam em partidas apenas de ida. Os quatro melhores colocados da primeira fase avançam para as semifinais, que serão disputadas em partidas de ida e volta, com os 1º e 2º colocados da primeira fase jogando em casa o segundo jogo da semifinal.

Os vencedores da semifinal avançam para a final do Campeonato paraibano 2024, que serão disputadas em duas partidas, de ida e volta. O clube que tiver feito a melhor campanha de todo o torneio até aqui, somadas as duas fases (1ª fase e semifinal) faz o segundo jogo da decisão em casa.

O campeão do Campeonato Paraibano 2024 fica com o título de campeão da Paraíba e garante vagas na Copa do Brasil 2025, na Série D do Campeonato Brasileiro 2025 (caso não esteja em uma série superior) e na fase de grupos da Copa do Nordeste 2025.

O vice-campeão paraibano assegura vaga na Série D do Campeonato Brasileiro 2025 (caso não esteja em uma série superior) e na Copa do Brasil. Caso o campeão ou vice já esteja em uma série superior à Série D, a vaga na Quarta Divisão vai para o melhor classificado subsequente da competição.

A primeira fase vai definir a classificação final do 5º ao 10º colocado. O campeão será o 1º colocado do torneio e o vice o 2º. O 3º colocado será um dos perdedores da semifinal — aquele que tiver feito a melhor campanha somadas as 1ª e 2ª fase. O 4º colocado será o perdedor da semifinal que tiver feito a pior campanha somadas as duas fases.

Em caso de empate em pontos ao longo das fases, os critérios de desempate obedecem a seguinte ordem:

1º. Maior número de vitórias;

2º. Maior saldo de gols;

3º. Maior número de gols pró;

4º. Menor número de cartões vermelhos recebidos;

5º. Menor número de cartões amarelos recebidos;

6º. Sorteio.

O prazo limite de inscrição de atletas no Campeonto Paraibano 2024 é o último dia útil antes do início da semifinais.

16.jan | 20h | Treze x Serra Branca (Almeidão)

17.jan | 20h | Botafogo-PB x São Paulo Crystal (Almeidão)

20.jan | 16h30 | Pombal x Campinense (Marizão)

21.jan | 17h | Atlético-PB x CSP (Perpetão)

21.jan | 17h | Nacional de Patos x Sousa (José Cavalcanti)

27.jan | 16h30 | Nacional de Patos x Treze (José Cavalcanti)

27.jan | 17h | Pombal x Atlético-PB (Marizão)

28.jan | 16h | Botafogo-PB x CSP (Almeidão)

28.jan | 16h | São Paulo Crystal x Campinense (Amigão)

28.jan | 17h | Sousa x Serra Branca (Marizão)

Nacional de Patos x Atlético-PB

Botafogo-PB x Sousa

CSP x Treze

Pombal x São Paulo Crystal

Serra Branca x Campinense

Atlético-PB x Serra Branca

Botafogo-PB x Nacional de Patos

CSP x Pombal

Sousa x Campinense

Treze x São Paulo Crystal