Prefeito assina convênio com entidades sociais para fortalecer o cuidado com população mais vulnerável da Capital

O cuidado com as crianças, adolescentes e idosos mais vulneráveis está sendo ampliado e ganhando o reforço de nove entidades, que, nesta terça-feira (09), assinaram convênio com a Prefeitura de João Pessoa para acolher esse público, desde atividades recreativas até cursos profissionalizantes. Durante a solenidade, que aconteceu no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, o prefeito Cícero Lucena destacou a importância da parceria para fortalecer a assistência social na Capital.

Na prática, as entidades, cada uma com um tipo de serviço, vai acolher as pessoas cadastradas em 14 Centros de Referência a Assistência Social (Cras), por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. A Prefeitura de João Pessoa vai conceder um apoio de R$ 70 por pessoa atendida, com atividades como recreação, esporte, aulas de música, oficinas e cursos gratuitos em várias áreas profissionais.

“Importante que o poder público tenha a sensibilidade e o compromisso em todas as áreas, mas, em particular, a área social. Então, é muito importante fazer parcerias com essas entidades, cada uma desenvolvendo um trabalho, sempre focado no cuidar das nossas crianças, jovens e idosos. Isso é algo que nos ajuda para que a prefeitura possa, além de sua estrutura, ter também essas parcerias para melhorar a vida das pessoas”, destacou o prefeito.

O secretário de Direitos Humanos e Cidadania da Capital, João Corujinha, disse que a assistência tem cobertura em todo território de João Pessoa, chegando em pessoas que precisam do olhar humano e solidário, dando oportunidades que podem fazer a diferença na vida. “As crianças, por exemplo, que estudam em um horário, no contraturno, elas recebem esse acolhimento. E esse trabalho, que já acontece nos Cras, se estende para as entidades e com jovens e adultos”, explicou.

Uma das entidades é o Centro Comunitário de Ações Integradas pela Vida (Cicov), que funciona no bairro do Valentina Figueiredo oferecendo atividades para centenas de pessoas, com balé, ginástica, judô, futebol, além de cursos profissionalizantes e aulas musicais. O objetivo é tirar os usuários da vulnerabilidade, dando mais oportunidades e qualidade de vida. Dalva Costa, que preside a instituição, disse que a parceria com a Prefeitura de João Pessoa é importante para fortalecer as ações.

“Trabalhamos com crianças, jovens e pessoas da melhor idade, oferecendo conforto, qualidade de vida e mais oportunidade. Os cursos profissionalizantes, por exemplo, nós temos na área da beleza – cabeleireiro, maquiagem, unha em gel, design de sobrancelhas, barbeiro, além de informática, operador de caixa, recepcionista, eletricista, dentre outros”, afirmou.